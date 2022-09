Gemeinde Germaringen will Fahrdienst für Kinder selbst stemmen

Bisher kümmerte sich ein Unternehmen um den Transport der Hortkinder, nun übernimmt die Gemeinde Germaringen. Das Projekt läuft als Testphase.

Mit dem Fahrdienst für Kinder zu den beiden Horten beschäftigte sich der Germaringer Gemeinderat. Bisher brachte ein Fahrdienst die Kleinen zu St. Georg und St. Michael. Dieser Vertrag ist jedoch vom Unternehmen zum Schuljahresende gekündigt worden. Nunmehr wird Germaringen die Kleinkinder in Eigenregie im selbst erworbenen Bus befördern.

Freiwilliges Angebot der Gemeinde Germaringen

Zweiter Bürgermeister Georg Reisach habe den auserkorenen Kleinbus in Augenschein genommen – und sei positiv überrascht gewesen. Kleine Schwachstellen werden noch auf Kosten des Vorbesitzers behoben. „So können wir das Fahrzeug zu einem fairen Preis kaufen“, erklärte Gemeindeoberhaupt Helmut Bucher. Im Anschluss werden noch neue Sitzerhöhungen, welche für den Transport von Kleinkindern notwendig sind, eingebaut. Die beiden Fahrer, die künftig die verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen, haben bereits die benötigten Atteste und Führungszeugnisse vorgelegt.

Das Angebot der Gemeinde, die Kinder selbst zu befördern, ist freiwillig, stellte Bucher heraus. Die laufenden Kosten für Personal, Diesel und Reparaturen werden mit 18.000 Euro jährlich beziffert und aus der Gemeindekasse bezahlt. Es handle sich um ein Projekt, das zunächst als Testphase laufen soll und jährlich geprüft wird.

Polizei überwachte Sportpark in Obergermaringen

Da am Sportpark in Obergermaringen vermeintlich viel hin- und hergefahren werde, hatte Bucher im Juli die Polizei kontaktiert. Daraufhin wurde die Situation über mehrere Wochen überwacht. Es konnten jedoch keine Verstöße wegen Raserei, illegalen Rennen oder unerlaubtem Tuning festgestellt werden. Lediglich die Vermüllung in diesem Bereich stelle ein Ärgernis dar. „Hier können wir aber niemanden hinstellen, um ständig zu kontrollieren“, meinte Bucher.

Germaringer Gemeinderat genehmigt Bauanträge

Zudem stand der geplante Neubau eines Mehrfamilienhauses in Untergermaringen auf der Tagesordnung. Damit hat sich zuvor bereits der Bauausschuss beschäftigt, teilte Bucher mit. Bedenken bezüglich der Lage von Garage und Stellplätzen seien durch eine Umplanung beseitigt worden. Die Unterschriften der Nachbarn liegen vor. Mehrfach wurde aus dem Rat angeregt, dass der Vermieter künftige Mieter auf den nahen landwirtschaftlichen Betrieb aufmerksam machen sollte. Lärm- sowie Geruchsbeeinträchtigungen müssten das Einverständnis finden. Das Landratsamt werde die Situation beim Genehmigungsverfahren eruieren. Dem Bauantrag wurde ohne Gegenstimme zugestimmt.

Ebenso einhellige Zustimmung fand der Antrag, ein bestehendes Wohnhaus in Untergemaringen zu erweitern und eine Garage anzubauen. Die Räte diskutierten kurz über die vermeintlich unübersichtliche Ausfahrt. Die hatte der Bauausschuss bereits im April in Augenschein genommen. Das Landratsamt hatte der Voranfrage grünes Licht gegeben.