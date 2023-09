Gemeinde Westendorf rüstet sich für den Klimawandel

Westendorfer Gemeinderat befürwortet Anschaffung einer Gießanlage für die Grünanlagen-Pflege. Was darüber hinaus geplant ist.

11.09.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Eine ganze Reihe von Bauanträgen prägten die jüngste Gemeinderatssitzung in Westendorf. Die meisten betrafen das neue Baugebiet „Bicheläcker“. Weil für dieses Baugebiet die Regelungen im Bebauungsplan neu angepasst wurden, sah sich das Gremium nicht in der Lage, die eingereichten Baupläne und die Befreiungsanträge abschließend zu beraten. Vier der fünf vorgelegten Anträge wurden zur Vorberatung in den nicht öffentlichen Teil der Sitzung verlegt. Genehmigt wurde der Antrag der Firma Schmid aus Dösingen, die ein Konzept für die Entwässerung des Betriebsgeländes an der Kreisstraße vorgelegt hatte.

Wo könnte eine Regenwasserzisterne in der Gemeinde Westendorf entstehen?

Weiter wurde über die Anschaffung einer mobilen Gießanlage, die auf den vorhandenen Unimog des Bauhofs installiert werden kann, beraten. Momentan bedeute es für die Bauhofmitarbeiter der Gemeinde Westendorf viel Aufwand, die gemeindlichen Grünanlagen bewässern, was mit Blick auf die Klimaentwicklung sicher auch in den nächsten Jahren nötig sein werde, erläuterte Bürgermeister Fritz Obermaier. Anschließend beschlossen die Räte die etwa 6000 Euro teure Anschaffung. Zudem wurde beschlossen, im Gemeindegebiet nach Möglichkeiten zu suchen, um eine große Regenwasserzisterne anzulegen, aus der dann zukünftig das Gießwasser entnommen werden könnte. Unter dem Punkt „Verschiedenes“ wurde vereinbart, die Bepflanzung des Bachlaufs in Westendorf durch einen externen Gartenbaubetrieb noch einmal überarbeiten zu lassen.