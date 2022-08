Generalistik am BKH Kaufbeuren: Mit der Ausbildung endet 2022 auch ein Versuch

Die Pflegeschule des BKH Kaufbeuren verabschiedet Absolventinnen und Absolventen. Das Pilotprojekt „Generalistik“ ist nach zwölf Jahren abgeschlossen.

17.08.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Mit dem diesjährigen Abschluss der Berufsfachschule für Pflege der Bezirkskliniken Schwaben am Bezirkskrankenhaus (BKH) Kaufbeuren ist der seit 2010 laufende Schulversuch der generalistischen Pflegeausbildung dort zu Ende gegangen.

Dreijährige Ausbildung inzwischen in ganz Deutschland eingeführt

Diese dreijährige Ausbildung ist inzwischen in ganz Deutschland eingeführt worden. Der Versuch an der Kaufbeurer BKH-Pflegeschule habe in vielerlei Hinsicht die 2020 gestartete Ausbildung zur Pflegefachfrau, zum Pflegefachmann mit beeinflusst, heißt es bei der Feierstunde.

Schuljahre waren von Corona geprägt

Die Schuljahre der Absolventinnen und Absolventen der Gesundheits- und Krankenpflege sowie Altenpflege seien geprägt gewesen vom Pandemiegeschehen, vom Distanzunterricht, aber auch von der Diskussion um den immer größer werdenden Fachkräftemangel in der Pflege. Trotz der widrigen Umstände seien die jungen Menschen zu selbstbewussten Fachkräften herangereift, wie die Klassenleiterinnen Marina Neumair und Barbara Neumann betonten.

19 Absolventinnen und Absolventen

Schulleiterin Sophie Sauer gratulierte bei der Abschlussfeier im BKH-Festsaal den 19 Absolventinnen und Absolventen der Klasse G-19. „Ich möchte den Hut ziehen dafür, was Sie alles in Ihrer Ausbildung gemeistert haben“, sagte sie.

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen 2022 sind Jessica Haggenmüller, Lorena Meggle, Sevilay Cihan, Lioba Wild, Ronja Guggemos, Jeanette Schröder-Baensch, Natalie Renteria Bedoya, Anna-Laura Faißt, Jonathan Boost, Anju Adhikari, Denise Widmann, Selma Behhar, Aurora Piredda, Chiara Lukes, Milena Schmid, Tamara Catana, Jasmin Schafitel, Patrick Hahn und Mike Witkiewicz.

