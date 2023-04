Generationswechsel: Der Aktionskreis Neugablonz stellt sich neu auf

Andrea Schaurich sowie Alexander und Marina Cordella stehen nun an der Spitze des Aktionskreises Neugablonz. Was der neue Vorstand alles plant.

21.04.2023 | Stand: 16:20 Uhr

Zwei neue Gesichter gibt es im Führungstrio des Aktionskreises Neugablonz. Turnusgemäß standen beidem Verein Neuwahlen an, doch stellten diese 2023 eine echte Zäsur dar. Nach vielen und vor allem erfolgreichen Jahren der Führung stellten sich Sylwia Pohl und Renate Domin nicht mehr zur Wiederwahl als Vorsitzende. Nur Andrea Schaurich trat erneut an, um eine der drei gleichberechtigten Positionen als Vorsitzende zu erhalten. Neu an der Spitze sind Marina und Alexander Cordella.

Aktionskreis Neugablonz: Die scheidende Vorsitzende Sylwia Pohl blickt auf die vergangenen 20 Jahre zurück

Zunächst blickte Sylwia Pohl auf die vergangenen 20 Jahre in Neugablonz zurück, denn so lange gibt es den Aktionskreis mittlerweile. Viel sei in diesem Zeitraum erreicht worden, aber neben vielen Höhen mussten auch harte Zeiten durchlebt werden. Gerade hatte sich der Aktionskreis neu aufgestellt, als die Corona-Pandemie in den vergangenen drei Jahren alle geplanten Aktivitäten immer wieder verhinderte.

Stolz war man allerdings auf das „Neugabiläum“, an dem sich der Verein 2022 beteiligt hat. Der bei dieser Veranstaltung erzielte Gewinn am „Menschenkicker“ wurde komplett an soziale Einrichtungen gespendet. Der bisherige Vorstand wurde nach dem Kassenbericht entlastet. Lang anhaltender Applaus sowie Blumensträuße in den Neugablonzer Farben Grün und Weiß für Sylwia Pohl und Renate Domin läuteten dann den Generationswechsel ein. Neben Andrea Schaurich wurden Marina und Alexander Cordella zu Vorsitzenden gewählt. Beiräte sind Tamur Khan, Claus Tenambergen, Dieter Schaurich und Thorsten Friedrich. Das Amt der Kassenprüfer übernehmen in Zukunft Renate Domin und Jürgen Feldmeier.

Der Aktionskreis Neugablonz will in diesem Jahr eine neue Broschüre herausgeben

Sylwia Pohl gab dem neuen Vorstand einen guten Rat mit auf den Weg: „Jetzt seid ihr dran. Neue Zeiten brauchen neue Ideen, ihr seid jung und kreativ.“ Dieser Aufbruch wurde dann auch gleich spürbar, denn die neu gewählten Vorsitzenden gaben einen Ausblick auf die Zukunft des Aktionskreises. Verstärkt will sich der Verein in nächster Zeit um die Gewinnung von neuen Mitgliedern kümmern. „Der persönliche Kontakt zeichnet unsere Gemeinschaft und unseren Stadtteil aus“, hieß es bei der Versammlung. So wollen die Verantwortlichen in diesem Jahr auch noch eine Broschüre herausgeben, die den Bürgerinnen und Bewohnern von Neugablonz zeigen soll, was es in Kaufbeurens größtem Stadtteil so alles zu erleben gibt: von Spielplätzen bis Arztpraxen, von Schwimmbad bis Einzelhandel. Und in dieser Vielfalt liege auch nach wie vor der Sinn und Zweck des Aktionskreises. „Wir sind ein Netzwerk aus Gewerbetreibenden und Dienstleistern, aus Vereinen und Privatpersonen. Die Mitgliedschaft lohnt sich, denn der kurze Weg in Gablonz sowie der persönliche Kontakt sind echte Standortvorteile.“