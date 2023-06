Georg Koch und Kimberly Simons neue Regenten bei den Altschützen

Die Altschützen Kaufbeuren stellen ihre neuen Könige, Meister und Pokalsieger vor. Familie Nentwich stellt viele Sieger.

Beim Königsschießen der Altschützen Kaufbeuren hat sich erstmals seit 2016 wieder ein Schütze gegen die Dominanz der Damen erwehren können: Georg Koch erschoss sich die Würde des Schützenkönigs 2023 mit einem 45,0 Teiler mit der Luftpistole. Vizekönig wurde mit einem 96,2 Teiler Patrick Nentwich, gefolgt von Rosemarie Bonk (144,0 Teiler). Die letztjährige Jugendkönigin Kimberly Simons sicherte sich den Titel mit einem 273,0 Teiler vor Kirill Baschkov.

Gedächtnispokale und Ehrengaben verteilt

Bei der gut besuchten Königsehrung gingen die Ehrungen der Gedächtnispokale, des Preisschießens und der Vereinsmeisterschaft voraus. Den Gedächtnispokal Werner Nentwich, der bereits 2022 von Patrick Nentwich gewonnen wurde, kann dieser nun dauerhaft nach gesamt 87,9 Punkten behalten. Den Gedächtnispokal Rainer Schmauder, der dieses Jahr zum ersten Mal ausgeschossen wurde, gewann Tanja Nentwich mit 30,5 Punkten. Die Ehrengabe von Günter Nentwich gewann mit einem 56,1 Teiler Patrick Nentwich. Bei den weiteren Ehrengaben kamen Markus Ressel mit einem 25,3 Teiler vor Patrick Nentwich (41,6) und Tanja Nentwich (81,6) auf die ersten Plätze. In der Adlerserie war ebenfalls Patrick Nentwich mit 98 Ringen vor Tanja Nentwich (15,5 Teiler) erfolgreich. Dahinter kamen Sabine Nentwich (98 Ringe) und Petra Moser (46,8 Teiler).

Zehn Wertungen für die Vereinsmeister

Medaillen und Urkunden kamen bei der Vereinsmeisterschaft ebenfalls zur Vergabe, und zwar in den Disziplinen Luftgewehr (LG), Luftpistole (LP) und Auflage, bei zehn Wertungen in einem Jahr. In der LG-Schützenklasse kam Patrick Nentwich mit 3658 Ringen auf den ersten Platz, in der Damenklasse LG Tanja Nentwich (3358 Ringe). Günter Nentwich wurde in der LG-Seniorenklasse (3461 Ringe) erster, ebenso wie Patrick Nentwich (2919 Ringe) in der LP-Schützenklasse vor Dennis Simons (2843). Die Seniorenklasse-LP wurde von Alfons Groß (3549 Ringe) dominiert, der es auf erstaunliche 45 Schießergebnisse im Jahr 2022 brachte. Zweiter wurde Günter Nentwich (3120). Bei den Auflageschützen gewann Alfons Groß (3032,0 Ringe) vor Sabine Nentwich (2961,7). Den Pokal für das beste Jahresblatt´l gewann mit der LuPi Alfons Groß (4,0 Teiler).