Rundherum zerkratzt hat ein unbekannter Täter am vergangenen Wochenende ein Auto in Kaufbeuren. Der Schaden ist hoch - die Polizei bittet um Mithilfe.

15.08.2023 | Stand: 13:33 Uhr

Eine unbekannte Person hat in Kaufbeuren am vergangenen Wochenende ein geparktes graues Auto an der Einmündung Mauerstettener Straße zum Weinhaldeweg beschädigt.

Der Wagen wurde rundum zerkratzt, so dass ein Schaden von etwa 5000 Euro entstand.

Auto zerkratzt - Polizei Kaufbeuren sucht Zeugen

Das teilt die Polizei Kaufbeuren mit und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 08341-9330.