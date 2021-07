Wohnen nahe der Altstadt in Kaufbeuren: Vorbild oder Schaden?

Das städtische Wohnbauprojekt „Blasius Blick“ ruft den Heimatverein Kaufbeuren auf den Plan. Was dem Vorstand Sorgen bereitet.

Der Heimatverein Kaufbeuren mahnt, das Wohnbauprojekt „Blasius Blick“ in Kaufbeuren mit Bedacht umzusetzen. „Gelingt das Projekt, kann es ein wegweisendes Vorbild werden“, sagt Vorsitzender Werner Weirich. „Misslingt es, wird ein höchst sensibler Ort der Stadt massiv beschädigt.“

Wohngebiet „Blasius Blick“: 80 Wohnungen nahe der Altstadt geplant

Für das geplante städtische Wohnviertel mit mindestens 80 Mietwohnungen westlich der Blasiuskirche auf dem ehemaligen Wünstelgelände hat der Stadtrat jüngst einen Realisierungswettbewerb auf den Weg gebracht. Die Bewerber sollen konkrete Entwürfe für das Projekt vorlegen, die eine Jury bewertet. 25 Planungsbüros sollen zu dem Wettbewerb zugelassen werden. Eine empfindliche Umgebung am Innenstadtrand, Topografie, Artenschutz, der Bachlauf und wirtschaftliches Bauen auf relativ kleiner Fläche sollen in das Konzept miteinfließen.

Forettle als warnendes Beispiel?

In einem Brief an die Stadt hat der Heimatverein nun gebeten, im Ausschreibungstext für den Wettbewerb das Kriterium Wirtschaftlichkeit nicht zum Maß aller Dinge zu machen. „Überzogene Wirtschaftlichkeit führt zu Unwirtlichkeit, Gestaltlosigkeit und Tristesse“, sagt zweiter Vorsitzender Dr. Ulrich Klinkert. Das Forettle solle allen ein warnendes Beispiel sein.

Der Heimatverein fordert, den Namen „Blasius Blick“ Programm werden zu lassen – im Sinne eines schönen Ausblicks für die Bewohner und der Allgemeinheit auf das Projekt. Kritik übt der Verein an der bislang fehlenden Festlegung zur Baumasse. Er hält eine Obergrenze von 7000 Quadratmeter für sinnvoll. Ebenso sollte bereits im Auslobungstext die Zahl der Kfz-Stellplätze fixiert werden. (Lesen Sie auch: Stadt Kaufbeuren treibt Wohnbau-Pläne voran)

Stadtmauer soll nicht verbaut werden

Der Heimatverein sieht zudem die Gefahr, dass das Wohnviertel den Blick auf die Stadtmauer und andere historische Bauten einschränkt. Zudem möchte er Flachdächer ausgeschlossen wissen. „Die Dachlandschaft, die von oben einsehbar ist, muss eine Plastizität aufweisen“, so Klinkert.

Das ist der Zeitplan

Im März 2022 soll nach dem vorläufigen Zeitplan einer der Preisträger den Auftrag erhalten. Baubeginn könnte dann im Jahr 2023 sein.

