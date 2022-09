Gerettete Fledermaus attackiert Einsatzkräfte

Feuerwehr Kaufbeuren rettet das Tier aus einer Obstabteilung. Auf der Rückfahrt befreit sich das Tier und fliegt panisch über die Köpfe der Retter. Was danach geschah.

04.09.2022 | Stand: 11:36 Uhr

In der Obstabteilung eines Geschäfts in der Ludwigstraße Kaufbeuren tauchte am Samstag gegen 11.15 Uhr eine Fledermaus an. Die Mitarbeiter alarmierten die Feuerwehr. Diese rückte mit zwei Mann an und fing das Tier unter Aufsicht eines Mitarbeiters vom Bund Naturschutz ein. Während der Rückfahrt zur Feuerwehrwache in der Neugablonzer Straße befreite sich die Fledermaus, die eigentlich nachtaktiv ist, jedoch. "Sie umkreiste wie wild die Einsatzkräfte", schildert Kommandant Christian Martin die Situation. Vermutlich war das Tier in Panik geraten.

Anhalten nicht möglich

Aufgrund der Verkehrslage in der Kaufbeurer Innenstadt, die am Samstagvormittag sehr belebt ist, konnten die Feuerwehrmänner nicht anhalten. Deshalb hieß es "Köpfe einziehen und mit Sondersignal zurück ins Gerätehaus". Als die Retter dort die Wagentüren öffneten flog die Fledermaus ins Freie und suchte sich vermutlich einen ruhigen Platz zum Ausruhen nach der ganzen Aufregung. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte insgesamt eine knappe Stunde.

