Kaufbeurer wegen Hassrede im Netz zu Geldstrafe verurteilt

Weil er in 15 Fällen Politiker massiv beleidigt hat, muss ein Kaufbeurer vor Gericht. Die Strafe zeigt: Das Internet ist kein rechtsfreier Raum.

03.09.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Offenbar aus persönlicher Frustration und psychischen Problemen heraus hat ein Mann (38) vergangenes Jahr Grünen-Chefin Ricarda Lang, Außenministerin Annalena Baerbock und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in Kommentaren in einem Internet-Kurznachrichtendienst massiv angegangen und übel beleidigt. Die Mehrzahl der 15 Taten richtete sich gegen den Gesundheitsminister und gipfelte in einem Fall in den Worten: „Erschießen sollte man Dich!“

