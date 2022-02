Selbstständiger zahlt jahrelang keine Sozialbeiträge für Angestellten

In 40 Fällen hat ein Selbstständiger die Sozialbeiträge des Angestellten nicht bezahlt. Vor Gericht ist auch sein kurioser Weg in die Selbstständigkeit Thema.

08.02.2022 | Stand: 15:36 Uhr

Weil er in 40 Fällen die Sozialversicherungsbeiträge für seinen Angestellten nicht bezahlt hatte, stand ein 32-jähriger Kaufbeurer vor Gericht. Insgesamt 26.000 Euro hatte er zwischen Juni 2017 und September 2021 nicht oder nicht rechtzeitig bezahlt. Im Oktober vergangenen Jahres bekam er den Strafbefehl, gegen den er Einspruch einlegte. Darum kam es zur Gerichtsverhandlung.

Angeklagter Kaufbeurer steckt im Insolvenzverfahren

„Das stimmt alles“, sagte der Inhaber eines Handwerk-Betriebs nachdem die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe vorgelesen hat. Sein Konto sei nicht immer gedeckt gewesen. Das Gehalt für seinen Angestellten und Rechnungen von Lieferanten habe er jedoch immer bezahlt. Er selbst lebe sparsam, wohne bei seinen Eltern und zahle dort nur wenig Miete. Momentan sei er in einem Insolvenzverfahren und zahle monatlich 400 Euro an den Verwalter. Wegen des geringen Verdienstes beantragte sein Rechtsanwalt, dass die im Strafbefehl veranschlagten Tagessätze reduziert werden.

Dem stimmte die Staatsanwaltschaft zu. Für den Angeklagten spreche, dass er geständig und nicht vorbestraft sei. Kurios bei der Geschichte: Nachdem der Angeklagte seine Ausbildung beendet hatte, tauschten er und der Meister die Rollen – er wurde Selbstständiger und stellte den ehemaligen Chef an. Es wirke fast, als sei er in die Selbstständigkeit gedrängt worden, sagte der Staatsanwalt und schlug eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen á 30 Euro vor.

32-Jähriger vor Gericht zu Geldstrafe verurteilt

Dem schloss sich auch die vorsitzende Richterin an. Dem 32-Jährigen komme zugute, dass er von Anfang an alles eingeräumt habe. Jedoch fand die Tat über einen langen Zeitraum statt, was bei dem Strafmaß zu berücksichtigen sei. Das Urteil ist rechtskräftig.

Lesen Sie auch

Amtsgericht Kaufbeuren Tausende Euro für verstopften Abfluss - vermeintliche Reparatur landet vor Gericht

Lesen Sie auch: Sanierung und Neubau des Kaufbeurer Amtsgerichts fast fertig. Welche Herausforderung der Bau bei laufendem Betrieb hat.