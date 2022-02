Vor Wohnung der Ex-Freundin randaliert und Polizisten angegriffen

Ostallgäuer randaliert betrunken vor Wohnung der Ex-Freundin und wehrt sich massiv gegen Polizisten. Vor Gericht wird er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

09.02.2022 | Stand: 12:36 Uhr

Ein 41-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Ostallgäu wollte offenbar die Trennung von seiner Lebensgefährtin nicht akzeptieren und hielt sich im August 2021 vor deren Wohnung in Kaufbeuren auf. Die 18-jährige Tochter der Frau bekam es mit der Angst zu tun und rief die Polizei.

Betrunkener wehrt sich gegen die Polizei

Als dann zwei Beamte den sichtlich alkoholisierten Mann durchsuchen wollten, reagierte dieser zunehmend aggressiv und versetzte einem der Polizisten einen Stoß vor die Brust. Als der Beamte ihn anschließend mit seinem Kollegen zu Boden bringen wollte, sperrte sich der Betrunkene dagegen und fuchtelte wild herum. Der Polizist verlor das Gleichgewicht und stürzte. Er erlitt Schürfwunden an Knie und Ellbogen.

Im Strafprozess vor dem Amtsgericht bedauerte der Angeklagte seinen Ausraster und entschuldigte sich bei den Polizisten. Der mehrfach vorbestrafte Mann wurde des tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie der fahrlässigen Körperverletzung schuldig gesprochen und zu einem Jahr auf Bewährung sowie einer Geldbuße in Höhe von 1000 Euro verurteilt.

Angeklagter hat seit Jahren keinen Führerschein - und soll trotzdem nach Kaufbeuren zur Ex-Freundin gefahren sein

Die Entscheidung enthält auch eine Verurteilung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eine 18-monatige Führerscheinsperre: Obwohl der Angeklagte schon seit Jahren keinen Führerschein mehr hatte, war er drei Tage vor seinem Ausraster gegen die Polizeibeamten mit seinem Auto an dem Mehrfamilienhaus vorbeigefahren, in dem seine Ex-Freundin wohnt. Zwar bestritt er dies vor Gericht. Weil ihn aber sowohl die Tochter der Frau als auch eine weitere Zeugin klar erkannt hatten, bestand für die Richterin und den Staatsanwalt kein Zweifel an seiner Schuld.

Auch am Tag seiner Randale war er mit ziemlicher Sicherheit mit dem Auto nach Kaufbeuren gefahren. Zwar hatte er gegenüber einem Polizisten beteuert, er sei mit dem Zug gekommen. Der Beamte hatte aber mit deutlicher Skepsis reagiert: Zum einen stand damals das Auto des Angeklagten ganz in der Nähe auf einem Supermarkt-Parkplatz. Zum anderen hatte der Mann den Fahrzeugschlüssel bei sich. Nachdem es aber keine Zeugen für diese Fahrt gab, wurde dieser Punkt nicht mit in die Anklageschrift aufgenommen.

Blutprobe auf der Polizeiwache ergibt 2,3 Promille

Im Hinblick auf den Ausraster gegen die Polizisten war die Beweislage dagegen eindeutig. Die Beamten hatten den Mann, dessen Stimmung dann im Polizeifahrzeug zwischen Bedauern und Aggression schwankte, mit zur Wache genommen. Eine hier vorgenommene Blutprobe ergab einen Wert von rund 2,3 Promille.

Rückgerechnet auf den Tatzeitpunkt kam ein Sachverständiger zu einem Maximalwert von 2,9 Promille. Dieser liegt nur knapp unter dem Drei-Promille-Wert, ab dem eine Schuldunfähigkeit in Betracht kommen kann. Eine solche lag beim Angeklagten nach Überzeugung des Staatsanwalts und der Richterin jedoch nicht vor. Wie der Anklagevertreter im Plädoyer betonte, habe der Mann trotz seiner Alkoholisierung durchaus noch koordiniert gewirkt und sei „ erstaunlich ansprechbar“ gewesen. Angesichts des „sehr hohen“ Blutalkoholwerts stellte die Richterin im Urteil aber eine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit in Rechnung. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

