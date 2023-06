Ion Gaimer sorgt in seiner ersten Saison im Ostallgäu für mächtig Furore

Alle Duelle, die Gaimer in der Bayerischen Ringer-Oberliga für den TSV Westenrorf bestreitet, gewinnt er. Jetzt zeigte er bei den German Masters seine Klasse.

27.06.2023 | Stand: 13:19 Uhr

Ion Gaimer ist in allen zehn Duellen, die er für den TSV Westendorf in der Bayerischen Ringer-Oberliga bestritten hat, als Sieger von der Matte gegangen.

94 Freistilringer und 100 Griechisch-Römisch-Athleten

Nun konnte sich der 40-Jährige bei den German Masters in Gelenau beweisen. In vier Altersgruppen (ab 35 bis 60 Jahre) zeigten die Athleten ihr Können. 94 Freistilringer und 100 Griechisch-Römisch-Athleten präsentierten sich auf drei Matten, 28 davon aus Bayern.

Keiner war dem Westendorfer gewachsen

Gaimer stand im erzgebirgischen Gelenau im Limit bis 70 Kilo drei weiteren Ringern im Nordischen System, also jeder gegen jeden, gegenüber. Sven Zehnder (AV Germania Hardt), Ahmad Hazime (SV Germania Weingarten) und Christopher Lang (SC Oberölsbach) waren dem Westendorfer nicht gewachsen. In drei Duellen gab er keinen Mannschaftspunkt ab und beendete die Kämpfe zweimal technisch überlegen und einmal per Schultersieg.

Auch in der nächsten Saison für den TSV am Start

Neben Gaimer, der auch in der kommenden Saison die Ringerstiefel für den TSV schnüren wird, holten sich aus dem Allgäu die Kottener Markus Mair (70 kg, Freistil, Masters C) und Adam Andrei (62 kg, Griechisch-Römisch), Masters D) Goldmedaillen.