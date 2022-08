Germaringen steht mit leeren Händen da - Kaufbeuren siegt

Der SVO Germaringen verliert nach guter Leistung mit 2:3 in Dinkelscherben. Dagegen setzt sich die SpVgg Kaufbeuren mit einem souveränen Sieg oben fest.

Gut und engagiert gespielt, doch am Ende gab es dafür keine Punkte. Das war die bittere Erkenntnis für den SVO Germaringen nach dem knappen 2-3 in der Bezirksliga beim TSV Dinkelscherben. „Die Niederlage tut weh, da war einfach mehr drin“, haderte Coach Franz Zimmermann. Vor allem die Möglichkeiten, die sein Team in der Offensive liegengelassen hatten, ärgerte den Übungsleiter. „Da müssen wir vor dem Tor noch mehr Biss und den unbedingten Willen zeigen, dass man das Tor erzielen will“, sagt Zimmermann, der dass auch schon im Training einfordern will. Dies war sicher eine Anspielung auf das 1-0 für den TSV, das praktisch aus dem Nichts entstanden war.

Spielrisch hält der SVO mit

Spielerisch war der SVO jedoch ein absolut gleichwertiger Gegner, der mit dem verdienten 1-1 von Jakob Müller sogar anschließend das berühmte Momentum auf seiner Seite hatte. „Leider machen wir es dem Gegner in manchen Situationen zu einfach, das kannst du dir in der Bezirksliga nicht mehr leisten“, kritisierte Co-Trainer Johannes Martin die Entstehung der Gegentore. Nichts zu bemängeln gab es jedoch bei der Moral der gesamten Mannschaft. Trotz eines zwei Tore-Rückstands steckte die Truppe nicht auf und wurde noch mit dem Anschlusstreffer von Timo Wörz belohnt. Leider blieb am Ende nur das Fazit, dass man mit diesem Ergebnis wieder einmal Lehrgeld bezahlen musste.

Die SpVgg Kaufbeuren holte einen verdienten 3:0-Derbyerfolg beim Aufsteiger SG Niedersonthofen/ Martinszell. „Nach 15 Minuten waren wir im Spiel und haben uns etliche Möglichkeiten erspielt. Wir müssen zur Halbzeit bereits 3:0, 4:0 führen, haben uns das Leben stattdessen selber schwer gemacht“, analysiert, U23-Coach Dustin Hennes, der nach überstandener Verletzung von Anfang spielte. So ging die SVK nur durch das Tor von Robin Conrad nach tollem Anspiel von Jannik Keller in die Halbzeitpause. Dan Fischer mit seinem ersten Tor in der Bezirksliga und Bora Imamogullari mit feiner Einzelleistung erhöhten dann auf 3:0.

Fabio Zeche hält die Null

Zum Schluss gab es fast noch ein Gastgeschenk, als ein Rückpass zum Torwart zu kurz gespielt wurde. Ein Stürmer der SG ging so alleine auf Fabio Zeche zu. Doch der wollte die Null halten und vereitelte die Großchance. Trainer Mahmut Kabak sah eine gute Mannschaftsleistung: „Wir hatten ein gutes Auftreten, hätten jedoch das eine oder andere Tor mehr machen können. Der Gegner hat nie aufgegeben.“ Kabaks Blick richtet sich bereits auf das nächste Wochenende: „Mit Bad Grönenbach kommt der Tabellenvorletzten ins Parkstadion und jeder erwartet von uns einen Sieg.“