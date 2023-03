Germaringer ärgern sich über zugeparkte und kaputte Straßen

Bei der Bürgerversammlung im kleinen Germaringer Ortsteil Riederloh ging es vor allem um Verkehrs- und Umweltprobleme.

Von Dieter Kaufmann

13.03.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Die zweite Germaringer Bürgerversammlung fand in der „Kaufbeurer Enklave“ Riederloh im BSK-Waldstadion statt. Auch bei geringer Teilnehmerzahl sei es ihm wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger des kleinen Ortsteils ihre Anliegen in einer eigenen Bürgerversammlung vortragen können, betonte Bürgermeister Helmut Bucher. Wie auch in den vergangenen Jahren waren Verkehrs- und Umweltprobleme Schwerpunktthemen.

