Der Bürgerblock Obergermaringen stellt Amtsinhaber Helmut Bucher nahezu einstimmig für die Bürgermeisterwahl am 8. Mai auf. Wird es weitere Kandidaten geben?

15.02.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Helmut Bucher kann bei der Bürgermeisterwahl in Germaringen am 8. Mai erneut als Kandidat antreten. Bei der Nominierungsversammlung des Bürgerblocks Obergermaringen wurde der Amtsinhaber nahezu einstimmig aufgestellt. Ob er bei den weiteren Nominierungsversammlungen der Wählergruppen in der Gemeinde noch einen Gegenkandidaten bekommt, ist nicht ausgeschlossen, dem Vernehmen nach aber sehr unwahrscheinlich.