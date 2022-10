Germaringer krönt Berglauf-Saison mit Meistertitel in der M65

Wolfgang Leonhard hat die deutsche Meisterschaft im Berglauf in der Klasse M65 gewonnen. Die Krönung einer grandiosen Saison für den Germaringer.

06.10.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Der SVO Leichtathletik Germaringen freut sich mit Wolfgang Leonhard über seinen ersten deutschen Meistertitel. Bei der nationalen Berglaufmeisterschaft am Jenner in Berchtesgaden siegte er in der Klasse M65 und krönte damit eine überragende Saison.

Germaringer hängt Titelverteidiger ab

Auf der 8,4 Kilometer langen Strecke mit knackigen 1200 Höhenmetern konnte der bayerische Meister vom Tegelberg Ludwig Lang vom SVG Ruhstorf/Rott (3./1:08:52 Stunden) schon im unteren Streckenverlauf nicht mehr ganz folgen. Lediglich Karl Kremser (2./1:07:02 Std.) vom TSV Königsdorf blieb dem Germaringer Wolfgang Leonhard hartnäckig auf den Fersen. Doch Leonhard verteidigte seine Führung im Schlussspurt – wenn auch knapp – mit einer Laufzeit von 1:07:01 Stunden. Damit konnte Leonhard mit Ausnahme der bayerischen Titelkämpfe am Tegelberg alle Klassensiege M65 einfahren.

Ehemaliger SVO-Läufer siegt ebenfalls

In der Altersklasse M60 erkämpfte sich Georg Fischer einen guten 5. Platz (1:09:42). Ein weiterer Läufer fehlte für die Mannschaftswertung, der Titel wäre leicht möglich gewesen. In der Klasse siegte mit dem Feuerbacher Thomas Bauer ein ehemaliger SVO-Läufer, der vor 13 Jahren beim spektakulären letzten deutschen SVO-Mannschaftstitel in der Männerhauptklasse in Mittenwald mit Helmut Strobl und Martin Echtler beteiligt war.

Franz Schweiger wird Vizemeisteram Jenner

Am Jenner ging die Siegesserie von Franz Schweiger in der Altersklasse M50 zu Ende: Hinter Markus Mey vom TV Eifeler Turnkraft wurde er Vizemeister mit 57:51 Minuten, durfte sich aber über Mannschaftsgold mit Christian Scholz (6./1:01:319) und Thomas Blum im Team LG Allgäu 1 vor Allgäu 2 freuen. Bei den Seniorinnen W35 belegte Sabine Nagel den 6. Platz (1:09:27).