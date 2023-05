Digitale Schaufenster und mehr: Viel Bewegung in der Kaufbeurer Geschäftswelt

Während Game Stop in Kaufbeurens Fußgängerzone schließt, vergrößert Fielmann das Sortiment. Ins Kirchmaier-Haus zieht Leben ein. Neugablonzer Läden erweitern.

10.05.2023 | Stand: 19:03 Uhr

Die Kaufbeurer Geschäftswelt ist in Bewegung – unser Überblick zeigt, was sich aktuell verändert. So scheint der Computerspiele-Händler Game Stop tief im Umbruch zu stecken. In ganz Deutschland soll das US-Unternehmen laut verschiedener Medienberichte in diesem Jahr über hundert Filialen schließen. Auch im Shop in der Kaufbeurer Fußgängerzone sind die Regale leer und die Türen seit einigen Wochen zu. Zu den Gründen für die Schließung gibt das Unternehmen auf Nachfrage unserer Redaktion keine Auskunft.

