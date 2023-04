Geschenke und Eier, Punkte und Tore - in der Kreisliga geht es an Ostern rund

Bis auf den BSK Neugablonz müssen die Vereine aus der Region zweimal am Osterwochenende in der Kreisliga ran. Im Tabellenkeller könnten Vorentscheidungen fallen.

06.04.2023 | Stand: 11:45 Uhr

In der Kreisliga Mitte steht zu Ostern ein Doppelspieltag an: Sowohl am Donnerstag als auch am Montag müssen alle Teams antreten. Dabei können im Abstiegskampf schon Vorentscheidungen fallen.

FC Buchloe (13. Platz/16 Punkte): Zwei Spiele stehen beim FCB auf der Agenda: am Donnerstag ab 18.30 Uhr zuhause im Alexander-Moksel-Stadion gegen den TSV Mindelheim (10./24) und am Montag ab 14 Uhr beim TSV Kammlach (4./33). Zumindest gegen die Fuggerstädter muss Buchloe

SV Mauerstetten (2. Platz/41 Punkte): Nach dem gelungenen Auftakt stehen für den SVM wichtige Spiele an, in denen die Mannschaft von Trainer Uwe Zenkner den Platz an der Tabellenspitze verteidigen möchte. Den Auftakt macht die Partie am heutigen Donnerstag in Buxheim oben dabei bleiben wollen, müssen wir auch solche Situationen überwinden. Ich glaube an meine Mannschaft und hoffen auf die Unterstützung unserer Fans.“

BSK Olympia Neugablonz (9. Platz/27 Punkte): Nach dem Sieg des BSK gegen den SV Stöttwang, können sich die Schmuckstädter am Gründonnerstag gemütlich zurücklehnen. Der BSK ist spielfrei, aber hofft, dass die direkte Konkurrenz patzt. Beflügelt durch den Derbysieg arbeitet das Team konzentriert, um auch die nächste Hürde zu meistern. Denn am Ostermontag gibt das Kellerkind der Liga, der SV Dickenreishausen, ab 15.30 Uhr seine Visitenkarte im Waldstadion ab. Das Team aus dem Memminger Stadtteil hat bisher magere sieben Punkte auf der Habenseite. Einen Zähler gab der BSK beim schmeichelhaften 2:2-Remis in der Vorrunde ab. Das will Neugablonz wieder gut machen. „Alles andere als ein Sieg wäre für uns eine bittere Enttäuschung. Von daher spielen wir voll auf Sieg und wollen dem Gegner so viele Eier wie möglich ins Nest legen“, sagt Spielertrainer Mathias Franke augenzwinkernd und hofft obendrein, dass das Team ihm an dem Tag ein besonderes Geburtstagsgeschenk machen wird.

TSV Oberbeuren (3. Platz/35 Punkte): Am Donnerstagabend trifft der TSVO ab 18 Uhr auf den SV Memmingerberg. Auf dem großen Platz tat sich der TSV in der Vergangenheit immer recht schwer, und der Gegner gehört auch zu den Topteams der Liga. Vor allem in der Abwehr weiß Memmingerberg an einem guten Tag jeden Gegner schlagen, das müssen wir uns bewusst machen“, sagt Spieler Noah Gaißer. Weiter geht es dann am Ostermontag gegen Memmingen-Ost. Dabei können die Zuschauer garantiert viele Tore erwarten – in allen vier Spielen in der Vergangenheit sind mindestens sechs Tore gefallen. „Gegen Memmingen-Ost gibt es eigentlich immer wilde Spiele. Solange die drei Punkte bei uns bleiben, ist mir das aber egal, auch wenn unser Torhüter das vermutlich anders sieht“, erklärt Trainer Markus Riefler. Das Ziel des Teams für den Doppelspieltag sind sechs Punkte, um weiterhin oben mit dabei zu bleiben.