Geschlossene Gesellschaft - die Eisritter des ESVK

Die Eisritter sind einer von sechs offiziellen Fanclubs des ESV Kaufbeuren, und zwar der älteste.

28.09.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Schon im vorigen Jahrhundert wurden die alten Rittersleut gerne als Gaudi-Lied oder Parodie-Vorlage gesungen – heute gibt es die Ritter nur noch als Fans im Stadion. Die Eisritter, im Jahr 1989 gegründet, sind einer von sechs offiziell registrierten Fanclubs des ESV Kaufbeuren und zugleich auch der Älteste. Darauf sind die Eishockey-Nostalgiker auch stolz, die man an ihren Kutten mit dem Eisritter-Logo auf dem Rücken im Stadion erkennt.

Kutte nur gegen Bewährung

„Bei uns kann man nicht einfach einen Antrag ausfüllen und dann Mitglied werden, denn wir sind eine geschlossene Gruppe. Wenn jemand zu uns will, muss er uns als Fan eine Saison im Stadion begleiten und danach entscheiden wir, ob er zu uns passt“, erklärt Stephan „Beppo“ Dobner die Regularien dafür, bevor man eine Kutte für einen Antragsteller ausgibt. Aktuell hat der Fanclub noch zehn bis zwölf aktive Mitglieder in der Region und einen einer „Chapter“ mit zwei, drei Leuten in Biberach, die auch hin und wieder zu den Spielen kommen.

Doch zu einem perfekten Eishockey-Abend gehören für die Eisritter nicht nur ein Sieg für den ESVK, sondern auch das Bier mit Freunden vor und nach dem Spiel. „Aus Weggefährten im Stadion sind über die Jahre echte Freundschaften geworden“, erzählt Dobner, den alle in Eishockeykreisen nur unter seinem Spitznamen Beppo kennen.

Bedauern über die fehlende Kneipenkultur

Kommt man jedoch mit den Rittersleut über alte Zeiten ins Plaudern, so trauert man doch den Kneipen rund um den alten Berliner Platz hinterher. „Leider wurde das Gasthaus Bad, die Grille und auch das Centro dem Erdboden platt gemacht, und es ist nur noch Picco´s Aktienschänke übrig geblieben, die für uns und viele andere Fans zur letzten Institution geworden ist“, bedauern Beppo und seine Jungs die Entwicklung. Gleiches gilt auch für die fehlende Stadionkneipe. „Natürlich haben wir Verständnis, dass der Verein durch die VIP-Gastronomie mehr Einnahmen hat, aber ein länger geöffneter Kiosk kann den guten alten „Puck“ halt nicht ersetzen. Auch bietet sich keine Möglichkeit, vor dem Spiel mit gegnerischen Fans zusammenzukommen und ein Bier zu trinken“, ist aus Kreisen der Eisritter zu hören.

"Miesmacherei" im ESVK-Forum

Im Stadion haben sie als Dauerkarteninhaber seit Jahren ihren festen Platz. Auch wenn sie mit ihrem Ticket im Umlauf nicht betroffen sind, sehen sie mit dem Einbau der Zwischenstufen schon eine Verbesserung für die Stehplatzbesucher im Allgemeinen. Kein Verständnis haben die Eishockey-Nostalgiker dagegen über die ständige „Miesmacherei“ im ESVK-Forum. „Ich bin auch stiller Mit-Leser und kann dieses anonyme Kritisieren nicht mehr hören. Wenn jemand ein Problem hat, dann soll er sich bei der Geschäftsstelle melden, die haben bis jetzt jedem geholfen“, sagt Eishochey-Fan „Rauschi“.

Prognose: zwischen Platz sechs und zehn

Kommt man sportlich auf die neue Saison zu sprechen, so sind die Eisritter zwar voller Vorfreude, aber auch vorsichtig optimistisch. Eine Platzierung zwischen sechs und zehn lauten dabei die Antworten aus der Runde. „Bei aller Sympathie für die Spieler zählt halt nur die Leistung auf dem Eis und die wird im Profisport nun mal an Ergebnissen gemessen“, so die Meinung von Eisritter „Kümmerling“, der vor Jahren aus Mannheim kam und in Kaufbeuren von den Eishockey-Freunden des Clubs adoptiert wurde.

Michael Kreitl bekommt gute Note

Für die Vereinsführung haben die Eisritter durchweg positive Schulnoten verteilt. „Es ist nicht einfach, allen immer alles Recht zu machen, doch der Michi Kreitl und sein Team machen einen guten Job. Zudem war das neue Stadion, aber auch die Gründung der GmbH für den Verein überlebenswichtig“, sagt „Beppo“ Dobner, der als Gründungsmitglied dem ESVK ewige Treue schwört.