Corona-Pandemie versetzte 54-Jährigen in Ausnahmezustand. Warum der Richter Milde zeigte und das Fahrverbot zurücknahm

11.06.2021 | Stand: 17:52 Uhr

Er wollte nicht zu spät zu einem Arzttermin kommen und beging in der Eile einen Fehler, der ihn an den Rand eines existenzbedrohenden Fahrverbots brachte: Ein 54-jähriger Ostallgäuer hatte im Januar im Kaufbeurer Medicenter ein Attest abgeholt und sein Auto so abgestellt, dass es ein Stück weit auf dem Gehweg stand.