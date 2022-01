Gewerkschaft für mehr „Kontroll-Druck“ im Ostallgäu

Die IG BAU fordert, dass der Zoll während der Corona-Pandemie mehr auf Baustellen kontrolliert. Warum sich die Gewerkschaft besorgt zeigt.

16.01.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Unsaubere Praktiken im Visier: Das Hauptzollamt Augsburg, das auch für Kaufbeuren und das Ostallgäu zuständig ist, hat im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres 800 Arbeitgeber in der Region kontrolliert. Im Fokus der Fahnder dabei: illegale Beschäftigung, Sozialbetrug und Verstöße gegen geltende Mindestlöhne. Allein Baufirmen bekamen 202 Mal Besuch von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls, wie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt mitteilt.

Demnach hatten es die Augsburger Zöllner häufig mit Tricksereien beim Lohn zu tun: In der ersten Jahreshälfte leiteten die Beamten in der gesamten Region 386 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein – etwa weil Mindestlöhne unterschritten, gar nicht oder zu spät gezahlt wurden. „Die Zahlen zeigen, dass es viele Firmen mit der Bezahlung ihrer Beschäftigten nicht so genau nehmen“, sagt Michael Jäger, Bezirksvorsitzender der IG BAU Schwaben. „Sowohl bei den speziellen Branchenmindestlöhnen wie auf dem Bau als auch beim gesetzlichen Mindestlohn.“ Der Gewerkschafter begrüßt die Pläne der Ampel-Koalition in Berlin, das gesetzliche Lohn-Minimum auf zwölf Euro pro Stunde anzuheben. Allein in Kaufbeuren dürften damit die Einkommen vieler Menschen spürbar steigen. Allerdings müsse der Staat sicherstellen, dass sich die Firmen auch an die Vorschriften hielten. Dafür sei ein „höherer Kontroll-Druck“ notwendig. Das gelinge nur, wenn die FKS beim Hauptzollamt Augsburg personell erheblich aufgestockt werde.

„Klettert der gesetzliche Mindestlohn und bleibt es gleichzeitig bei der Kontrollquote, ist die Gefahr für Arbeitgeber, bei Mindestlohnverstößen ertappt zu werden, verschwindend gering“, sagt Jäger.