Gewinn der Kaufbeurer Immobilienverwaltung kräftig gestiegen

Immobilienabteilung der Stadt Kaufbeuren legt positive Zahlen vor. Neben dem Bauprojekt „Blasius-Blick“ fließt auch viel Geld in Sanierungsmaßnahmen.

18.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Erfreuliche Zahlen legte Harald Hailand von der Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren in der jüngsten Werkausschusssitzung vor: Statt des geplanten Gewinns von 374.000 Euro werde man voraussichtlich gut 75.000 Euro mehr, nämlich 450.000 Euro, erzielen. Maßgeblich hätten geringere Mietausfälle durch Leerstand zu diesem positiven Ergebnis geführt, so Hailand. Wie bereits in den Vorjahren blieben die Mieteinbußen auch in diesem Jahr unter den veranschlagten fünf Prozent. Und obwohl bei den Instandhaltungsmaßnahmen mit Mehrkosten von 36.000 Euro zu rechnen sei, werde man insgesamt knapp 50.000 Euro weniger Aufwendungen haben, als im Wirtschaftsplan kalkuliert.

Zentralheizungen verursachen Kostensteigerungen

Verantwortlich für die genannten Mehrkosten seien vor allem Kostensteigerungen beim Einbau der Zentralheizungen in den Wohnanlagen „Grünwalder Straße 58-60“ und „Labauer Straße 1“, so Hailand. Insgesamt führten der höhere Gewinn und die geringeren Investitionskosten dazu, dass man erfreulicherweise auf die vorgesehene Darlehensaufnahme verzichten könne, so der Immobilienverwalter der Stadt Kaufbeuren. Auf dem Wirtschaftsplan für das kommende Jahr stehe vor allem die Umsetzung des Bauvorhabens „Blasius-Blick“. Die Gesamtkosten für die Planung und Umsetzung dieses Projektes, das bis Ende 2026 fertiggestellt werden soll, bezifferte Hailand auf 39 Millionen Euro bis 2027. Kommendes Jahr seien dafür 1,5 Millionen Euro vorgesehen. Der Erwerb eines Grundstücks für einen Neubau in der Hölzlestraße sei im Wirtschaftsplan mit 400.000 Euro eingeplant.

Sanierung und Energieeffizienz

Neben den beiden „Großprojekten“ investiere Kaufbeuren auch in die Sanierung und den Bauunterhalt bestehender Immobilien. Als Beispiele nannte Hailand die Wohnanlagen „Im Gries“, „Honoldstraße“ und „Neugablonzer Straße“.

Der Stadt sei es wichtig, dabei die Energieeffizienz zu verbessern und damit den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Außerdem soll der Einsatz erneuerbarer Energien gefördert werden. Man arbeite daher an einem Maßnahmenplan. Die Ergebnisse sollen in der nächsten Ausschusssitzung vorgestellt werden. Um die Projekte umsetzen zu können, seien Darlehen in Höhe von 1,5 Millionen Euro vorgesehen.