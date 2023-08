Studieren in Ghana - ein Allgäuer und seine Erfahrungen

Christoph Stich aus Blonhofen besucht zwei Semester lang die Staatsuniversität in Ghana. Was den Student an dem westafrikanischen Land besonders fasziniert.

19.08.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Warum nach Ghana? Kann man dort überhaupt studieren? Fragen wie diese haben Christoph Stich (21) aus Blonhofen viele Freunde und Bekannte gestellt, bevor er im Januar dieses Jahres für neun Monate als Austauschstudent nach Ghana gegangen ist. Genau wie in Passau, wo der Ostallgäuer seit 2020 eigentlich an der Uni eingeschrieben ist, studiert er auch in dem westafrikanischen Land an der Staatsuniversität in Accra Jura und Geschichte.

