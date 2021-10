Gisela Portner aus Biessenhofen gewinnt beim AZ-Bilderrätsel

Ihr Glück kaum fassen kann Gisela Portner aus Biessenhofen. Beim AZ-Bilderrätsel hat sie 1000 Euro gewonnen.

20.10.2021 | Stand: 05:15 Uhr

Riesige Freude herrschte am Dienstagnachmittag bei Gisela Portner in Biessenhofen, als der Anruf der Allgäuer Zeitung kam. Die 59-Jährige hat beim Bilderrätsel in ihrer Heimatzeitung 1000 Euro gewonnen. Im Bayernteil der Zeitung gilt es derzeit, ein Lösungswort zu erraten, in dem eine Fotomontage richtig entschlüsselt werden muss.

Clownfisch war die Lösung

Ein farbenfroher Fisch, dem ein bunter Hut und eine rote Nase aufgesetzt wurden - „das ist ein Clownfisch“, war sich die Gewinnerin sofort sicher. Sie und ihr Mann haben schon öfter beim Gewinnspiel mitgespielt. „Heute bin ich daheim“, hat sie sich gedacht, „heute rufe ich an.“ Ganz überwältigt vor Freude war Portner, als sich am Nachmittag die AZ bei ihr gemeldet und ihr die tolle Nachricht vom Gewinn überbracht hat. „Mein Mann ist eher der Glückspilz, ich habe noch nie etwas gewonnen“, erzählt Portner

Nach Südtirol zum Wandern

„Wir waren das ganze Jahr nicht in Urlaub“, erzählt sie. „Man weiß ja nicht, wo man hinfahren soll“, ergänzt ihr Mann Karl-Heinz. Von dem Geld möchten die langjährigen Zeitungsleser kommendes Jahr nach Südtirol zum Wandern fahren. Ihre E-Bikes wollen sie dann auch mitnehmen. Dafür brauchen die beiden aber erst noch ein neues Auto mit Anhängerkupplung, um den Träger für die Fahrräder montieren zu können.