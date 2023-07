Glänzende Aussichten - das Perspektiv-Camp für Talente in Kaufbeuren

Kaufbeuren ist Standort für das Perspektiv-Camp der DEL2. Vier Trainer des ESV Kaufbeuren sind auch mit dabei. Und vielleicht auch ein Talent für den ESVK?

23.07.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) veranstaltet auch 2023 ein Perspektiv-Camp für junge Nachwuchsspieler. Vom 26. bis zum 30. Juli 2023 findet das Trainingscamp für die Jahrgänge von 2006 bis 2008 (15- bis 17-Jährige) diesmal in Kaufbeuren statt. „Wir freuen uns, dass uns der Standort Kaufbeuren mit seiner Expertise in der Nachwuchsentwicklung in diesem Jahr bei der Durchführung des Camps unterstützt. Die Bedingungen vor Ort sind perfekt und ich bin überzeugt, dass eine Teilnahme am Camp zur Vorbereitung auf die neue Saison, aber auch zur persönlichen Weiterentwicklung und dem Vergleich mit anderen Talenten in den Altersklassen viele Vorteile bringt“, sagt DEL2 Liga-Chef Rene Rudorisch.

160 Bewerbungen für 40 Plätze

Das umfangreiche ligaeigene fünftägige Camp dient der Nachwuchsförderung und wird durch die DEL2 finanziert. Insgesamt gab es über 160 Bewerbungen für die 48 Startplätze, die in 40 Feldspieler und acht Torleute aufgeteilt wurden. Pro Verein waren jedoch nur zwei Meldungen möglich. Das Perspektiv-Camp wird von Talent- und Standortentwickler Markus Gleich sowie einem Team von zwölf weiteren Trainern für die verschiedenen Bereiche geleitet.

Daniel Jun, Co-Trainer beim ESVK.

Erfolgstrainer des ESVK

Mit Daniel Jun, Andreas Becherer, Simon Steiner und Lukas Slavetinsky sind auch vier hauptamtliche Trainer des ESVK mit im Trainer-Stab. „Für uns Trainer ist das ebenfalls eine tolle Sache, da es immer wieder neue Ansätze gibt und man lernt ja bekanntlich nie aus“, sagt Daniel Jun, für den es bereits die zweite Nominierung als Übungsleiter bei diesem Camp ist. „Unser Ziel ist es, jedem Spieler etwas zu vermitteln und sie auf die neue Saison bestens vorzubereiten. Wir werden sehr viel im technischen Bereich, aber auch im Bereich Spielverständnis arbeiten. Das Training wird strukturiert, zielorientiert und athletenzentriert sein. Auch mit den Vorträgen wollen wir den Jungs wichtige Informationen und Hilfestellung auf ihrem weiteren Weg mitgeben. Wenn die Spieler an diesen fünf Tagen etwas gelernt haben, war das Camp ein voller Erfolg“, so die Philosophie von Campleiter Markus Gleich.

Die jungen Sportler auf eine mögliche Profi-Karriere vorzubereiten, sieht auch Daniel Jun als wichtigen Bestandteil der gemeinsamen Tage in Kaufbeuren. „Aber auch wir Trainer haben uns mit Videokonferenzen optimal auf die Trainingseinheiten und Inhalte vorbereitet“, sagt der Co-Trainer vom Profi-Team des ESVK.

Klare Strukltur für den Nachwuchs

„Bereits am Anreisetag haben die Spieler jeweils 90 Minuten Eistraining und 90 Minuten Athletiktraining. Hier wollen wir schon gezielt im Technikbereich arbeiten. Der Tagesablauf an Tag 2, 3 und 4 beginnt mit einem Frühstück bereits um 7.30 Uhr. Nach einem kurzen Warm-up sind die Spieler, getrennt in zwei Gruppen, 90 Minuten auf dem Eis und 90 Minuten mit dem Athletiktrainer im Kraftraum“, erzählt Gleich und berichtet weiter: „Nach dem gemeinsamen Mittagessen finden verschiedene Vorträge statt. Auch am Nachmittag ist ein Eis- und Athletiktraining mit jeweils 90 Minuten pro Gruppe vorgesehen. Nach dem Cool-down essen wir gemeinsam zu Abend und steht Regeneration an. Natürlich finden dann auch gemeinsame Gespräche über das Erlernte mit den Spielern und Trainern statt“, gibt Gleich einen Einblick über den strukturierten Ablauf der Eshockey-Talente.

Daniel Jun freut sich auf Talente

„Vielleich ist ja am Ende auch ein künftiger Spieler für den ESVK mit dabei“, sagt Daniel Jun mit einem Schmunzeln, denn es ist immer interessant einen Spieler über einen Zeitraum von ein paar Tagen zu beobachten.