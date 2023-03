Glänzender Auftritt in Innsbruck - die TGA sahnt im Taekwondo ab

Zwölf Athleten der Taekwondo Gemeinschaft Allgäu gewinnen in Österreich zwölf Medaillen. Vom Schüler bis zu den Senioren - ein Podiumsplatz ist immer drin.

04.03.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Vier Mal Gold, fünf Mal Silber und drei Mal Bronze erkämpfte die Taekwondo Gemeinschaft Allgäu auf den Golden Roof Open in Innsbruck. Alle zwölf Teilnehmer der TGA waren auf dem Vollkontaktwettkampf im Taekwondo in Österreich erfolgreich. Die Trainer Leliukh Mariia aus Schwangau und Oliver Knecht aus Kaufbeuren zeigten sich mit der Leistung ihrer Sportler zufrieden. „Trotzdem sind wir noch steigerungsfähig“ war ihr Resümee.

TGA bietet ukrainischen Flüchtlingen Forum

Am Anfang der Saison war das internationale Turnier ein willkommener Test. Mit am Start waren Sportler aus Italien, Ungarn, der Tschechei, Slowenien, Deutschland und dem gesamten Österreich. Leliukh, die inzwischen eine Abteilung der TGA in Schwangau leitet, kommt aus der Ukraine und bietet zurzeit im Allgäu vielen ukrainischen Kindern die Möglichkeit, Taekwondo zu betreiben. Die Kinder haben sich in der Wettkampfgruppe in Marktoberdorf bereits gut integriert und waren bei ihrem ersten Einsatz sehr erfolgreich.

Kaufbeurer holen Gold und Silber

Bei den Senioren erkämpfte sich Martin Sebastian in der Klasse Herren über 80 Kilo Gold. Robert Triebel überzeugte in der sehr stark besetzten Gewichtsklasse bis 80 Kilo in den Vorrundenkämpfen und erkämpfte Silber. Nur im Finale musste er sich dem Kämpfer aus Italien geschlagen geben. Nicolas Knecht hatte in der Juniorenklasse bis 48 Kilo im Finale während des Kampfes eindeutig die Oberhand, doch aufgrund einer Schiedsrichterfehlentscheidung musste er sich ebenfalls mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Alle drei Kämpfer sind aus Kaufbeuren.

Verein will Trainingsmöglichkeiten erweitern

Der Vorstand gratuliert dem gesamten Team zu den Erfolgen und versucht zurzeit die Trainingsmöglichkeiten zu erweitern. Infos gibt es auf der Vereinshomepage.

Weitere Ergebnisse: