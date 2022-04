Gläubige in Kaufbeuren feiern die Auferstehung Christi

Mit einem Osterfeuer begann in Kaufbeuren die Osternacht. Die Geistlichen entzündeten daran die Osterkerzen, mit denen sie das Licht in die Kirchen trugen.

17.04.2022 | Stand: 11:14 Uhr

Am gemeinsamen Osterfeuer vor der Martinskirche in Kaufbeuren entzündeten sich die Geistlichen der evangelischen Dreifaltigkeitskirche und der katholischen Martinskirche, Pfarrerin Michaela Kugler und Stadtpfarrer Bernhard Waltner, gegenseitig ihre Osterkerzen und trugen anschließend das Licht als Symbol Christi in die dunklen Kirchen.

Kerzen erleuchten die Gotteshäuser

Dort wurde es weitergegeben, bis unzählige Kerzen die Gotteshäuser erleuchtete. Am Ostersonntag feiern Christen die Auferstehung Jesu und den Sieg des Lebens über den Tod. In der Neugablonzer Herz-Jesu-Kirche segnete Pfarrer Thomas Hagen im Ostergottesdienst die Gläudigen mit dem Taufwasser.

Bilderstrecke

Osternacht in Kaufbeuren