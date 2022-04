Gleiche Unterstützung für alle

Dass Schutzsuchenden aus der Ukraine geholfen wird, ist gut und richtig. Flüchtlinge aus anderen Ländern sollte man nicht vergessen, findet unsere Redakteurin.

Der Krieg in der Ukraine zeigt: Es ist nicht selbstverständlich, eine sichere Heimat zu haben – auch in Europa. Die Hilfsbereitschaft für die Schutzsuchenden ist riesig und das ist gut. Familien in Kaufbeuren nehmen völlig fremde Menschen bei sich auf. Das verdient Respekt. Und es ist schön, dass die Stadt mit einer Veranstaltung und ohne bürokratische Hürden beim Ankommen helfen will.

In Syrien ist seit elf Jahren Krieg

So schlimm die Lage in der Ukraine ist, so sehr die Menschen dort leiden: In Syrien herrscht seit elf Jahren Krieg, doch Menschen, die von dort zu uns gekommen sind, ist diese Aufmerksamkeit nie zuteil geworden. Und als im Sommer Ortskräfte aus Afghanistan nach Deutschland geholt wurden, ebbte das Interesse schnell ab. Diese Menschen sind aber noch hier, sie können nach wie vor nicht zurück in ihre Heimatländer.

Die anderen nicht vergessen

Und auch sie wollen arbeiten, lernen, sich integrieren. Wer dabei Unterstützung braucht, sollte sie bekommen – egal, woher er oder sie kommt.

