Vor 30 Jahren gab es in Kaufbeuren zum ersten Mal eine Frauenbeauftragte. Hat sich seither in Sachen Gleichstellung genug verändert?

05.07.2021 | Stand: 18:58 Uhr

Ruth Weismann (79) war 1991 die erste Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kaufbeuren. „Wir haben damals wirklich vieles auf die Füße gestellt. Das lag nicht an mir alleine, sondern an vielen sehr engagierten Frauen.“ Inzwischen habe sie manchmal den Eindruck, dass alles etwas eingeschlafen sei. Vielleicht liege es daran, dass junge Frauen heute nicht mehr so sehr um alles kämpfen müssen. „Trotzdem sind die Ziele von damals auch jetzt, 30 Jahre später, noch nicht erreicht.“