Glücklos in Burgebrach - knappe Niederlage für Westendorfer Ringer

TSV Westendorf verliert umkämpften und teilweise umstrittenen Kampf in der Ringer-Oberliga in Burgebrach. Neuzugang Spasov schlägt deutschen Juniorenmeister deutlich.

11.09.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Der TSV Westendorf muss in der Bayerischen Ringer-Oberliga weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis warten. Nach der Niederlage am Grünen Tisch gegen den TV Geiselhöring, setzte es für die Ostallgäuer beim TSV Burgebrach eine denkbar knappe 13:14-Niederlage. Ein Sieg wäre durchaus möglich gewesen, doch an diesem Abend hatten die TSV-Recken auch nicht immer das Glück auf ihrer Seite.

Michael Steiner kocht ab - und gewinnt

Westendorf startete den Kampfabend gleich mit einer wirkungsvollen Umstellung. Michael Steiner kochte ab und ging stilartfremd im Limit bis 57 Kilo Freistil gegen Mukhmad Khakimov auf die Matte. Er bezwang ihn mit 10:2-Wertungspunkten. Auch Felix Kiyek (130 kg, Griechisch-römisch) konnte sein Duell gegen Jens Bayer für sich entscheiden, wobei der Drittplazierte der deutschen Einzelmeisterschaften von 2023 auch gegen die extrem passive Ringweise des Burgebrachers zu kämpfen hatte. „Ein guter Kampfrichter hätte ihn dafür von der Matte gestellt“, meinte Freistil-Cheftrainer Matthias Einsle über die nicht immer korrekten Entscheidungen des Unparteiischen. Zwei Teampunkte holte Kiyek für seinen TSV.

Eftejkhari verliert offenen Schlagabtausch

Chancenlos war dagegen Niklas Steiner (61 kg, Greco), der gegen Elchin Ibragimov vorzeitig auf Schulter verlor. Bei seiner Premiere daheim hatte Olexandr Eftekhari (98 kg, Freistil) noch vier Mannschaftspunkte geholt, diesmal hatte er die Rechnung ohne Milan Mester gemacht. In einem offenen Schlagabtausch musste sich der ukrainische Neuzugang mit deutschem Pass dem Ungarn knapp mit 1:2-Wertungspunkten geschlagen geben. Den letzten Kampf vor der Pause bestritt Markus Stechele, der deutlich gegen Yunier Castillo-Silveira unterlag. Zur Halbzeit lag Westendorf somit 5:9 zurück.

Gegner von Spasov stehend k.o. - Schiedsrichter reagiert nicht

Philipp Reiner (86 kg, Greco) startete den zweiten Durchgang mit einer 1:6-Punkteniederlage gegen Dominik Winkler. Neuzugang Avgustin Spasov (71 kg) zeigte wieder einmal eindrucksvoll seine ringerische Klasse. Mit 15:1-Wertungspunkten zwang der Greco-Spezialist Johann Engelhardt, amtierender deutscher Juniorenmeister von 2023, in die Knie. „Sein Gegner war nach der Pause stehend K.o.“, betonte Einsle. Aber warum der Mattenleiter bei der Überlegenheit den Burgebracher nur einmal passiv stellte, bleibt ein Rätsel. Drei Mannschaftspunkte für Westendorf. Trainer Matthias Einsle holte mit seinem Sieg über Christian Winkler zwei weitere Mannschaftspunkte. In den abschließenden Duellen bis 75 Kilo gewann Daniel Joachim (Freistil) gegen Josef Giehl mit 11:2, während Benedikt Gansohr (Griechisch-römisch) gegen Felix Pflauger chancenlos war.

Matthias Einsle kann keinen Vorwurf machen

Trotz der Niederlage könne Coach Einsle dem Team keinen Vorwurf machen. „Olexandr hat in seinem Kampf eine blöde Wertung abgegeben. Avgustin hätte vier Mannschaftspunkte holen können, und auch bei mir wäre ein weiterer Mannschaftspunkt drin gewesen. Dennoch: Felix Kiyek und Daniel Joachim haben eine starke Leistung geboten. Dass Michael Steiner Gewicht gemacht hat, ist ihm hoch anzurechnen.“ Das Team habe zusammen geliefert, so der Übungsleiter abschließend. Dennoch steht der TSV Westendorf trotz starker Leistungen nach dem zweiten Kampftag noch ohne Punkt da. Diese Konstellation hat es lange nicht mehr gegeben.