Große Nachfrage: Beide Kitas in Mauerstetten voll ausgelastet

Erstmals hatte das Kita-Zentrum St. Simpert im Bistum Augsburg 2022 einen Haushalt für die beiden Kindertageseinrichtungen in Mauerstetten (Kindergarten St. Vitus und Kleinstkindergarten Regenbogen) erstellt. Josef Häusler von der Kirchenstiftung St. Vitus und die Leiterin der beiden Einrichtungen, Manuela Huber, erläuterten dem Gemeinderat ausgewählte Punkte des Papiers und beantworteten Fragen. Am Ende stimmte der Gemeinderat dem Haushalt geschlossen zu.

Mensa-Anbau soll zum neuen Kindergartenjahr fertig sein

Der Haushalt, der wegen des fehlenden Mietvertrages für den Kleinstkindergarten Regenbogen noch nicht vollständig ist, schließt aktuell in den Einnahmen und Ausgaben mit 1,33 Millionen Euro ab und weist ein Defizit von knapp 100.000 Euro auf. Der Mensa-Anbau, der Einbau einer Brandschutztüre und die Erneuerung der Fenster im Kindergarten St. Vitus sind in eigenen Haushalten abgebildet und nicht Bestandteil des Etats.

In diesem sind die Personalkosten die größte Position. Zwar sei die Mensa-Baumaßnahme ins Stocken geraten, so Huber, bis zum neuen Kindergartenjahr rechne sie aber fest mit der Inbetriebnahme. Immerhin sollen dort mittags bis zu 60 Kinder verpflegt werden. Bürgermeister Armin Holderried dankte insbesondere Manuela Huber und ihrem Personal für die „gut gelungene operative Umsetzung“ der Fusion der beiden Kindertagesstätten. Den Einrichtungen eile ein guter Ruf voraus, der ganz wesentlich auf die hervorragende personelle Ausstattung und das Engagement des 30-köpfigen Teams zurückzuführen sei. Dieser Ruf wiederum trage dazu bei, dass man sich bei der Suche und Auswahl geeigneten Personals vergleichsweise leicht tue. Huber wiederum dankte Bürgermeister und Gemeinderat für die gute personelle Ausstattung.

Nicht mit Verantwortlichen vor Ort abgesprochen

Verärgert habe er erst im Nachhinein zur Kenntnis nehmen müssen, so Holderried, dass die aktuelle Beitragserhöhung für beide Kindertagesstätten vom Kita-Zentrum ohne Absprache mit den Verantwortlichen vor Ort zustande gekommen sei. So etwas gehe überhaupt nicht. Der Gemeinderat hatte der Erhöhung in seiner letzten Sitzung zugestimmt.

Es sähe ganz danach aus, so Huber, dass beide Einrichtungen auch im neuen Kindergartenjahr „gut voll“ werden. Die Anmeldungen seien inzwischen eingegangen, der Tag der offenen Tür fand erneut online statt. Per Video konnten und können Interessierte die beiden Häuser kennenlernen.

Hundesteuer erstmals seit 20 Jahren erhöht

Ausführlich diskutierten die Rätinnen und Räte Holderrieds Vorschlag einer neuen Hundesteuersatzung, die, so der Bürgermeister, „nach 20 Jahren einfach fällig“ war. Man einigte sich darauf, die Hundesteuer ab 2023 für den ersten Hund auf 50 Euro, für den zweiten auf 80 Euro und ab dem dritten auf je 100 Euro im Jahr festzusetzen. Für Kampfhunde werden generell 1.000 Euro Hundesteuer fällig.

Die marginale Überschreitung der Grundflächenzahl bei der Erweiterung einer Halle in der Konrad-Zuse-Straße war für den Gemeinderat kein Hindernis, dem entsprechenden Bauantrag der Firma Lauter Immo GmbH zuzustimmen. Bedenken gab es allerdings hinsichtlich des vorgesehenen Flachdachs. Manfred Höbel habe sich ein Satteldach wie beim Bestandsgebäude gewünscht. Nachdem jedoch der Bebauungsplan ein Flachdach ausdrücklich zulasse, dürfe dies kein Versagungsgrund sein, so Holderried.

Mobilfunk: Warten auf Gutachten

Abschließend informierte der Bürgermeister darüber, dass er seit Monaten auf ein Angebot für die Erstellung des von Frankenrieder Bürgern geforderte Gutachtens zur geplanten Errichtung eines Mobilfunkmastes warte. Trotz regelmäßiger Nachfrage bisher ohne Erfolg.