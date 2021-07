Er hörte lautes Zischen, holte seine Katze ins Haus und sah die Schlange: "Ein Mords-Brocken"

Eineinhalb Meter groß: "Ich habe richtig Respekt gehabt, als ich die Schlange gesehen habe", sagt Enrico Amassanti, der das Reptil in Pforzen entdeckte.

13.07.2021 | Stand: 17:05 Uhr

Es war etwa 13 Uhr, als sich Enrico Amassanti aus Pforzen mit seiner Freundin zum Essen setzte. Durch die geöffnete Schiebetür neben dem Esstisch hörte er es plötzlich: ein lautes Zischen. Sofort lief er raus, holte seine Katze, um sie ins sichere Haus zu bringen. "Da habe ich dann dieses Mords-Teil gesehen." Eine Schlange, eineinhalb Meter groß, oder mehr, "und dick im Durchmesser - ein Mords-Brocken". Und weil sie so laut zischte, dachte Enrico Amassanti nicht an eine heimische Schlangenart, die sich da auf seinen Hof verirrt hat, sondern an ein giftiges Tier, dass vielleicht aus einem Terrarium in der Nachbarschaft ausgebüxt ist.

Zuerst schnappte sich der 20-Jährige einen Kescher, mit dem normalerweise die Wasseroberfläche von Pools gereinigt wird. Doch sei die Schlange einfach zu schnell gewesen. Und wenn er sie doch mal im Kescher hatte, sei sie sofort wieder entkommen. "Das waren eineinhalb Stunden pure Action." Schließlich holte er eine Mörtelwanne und stülpte sie über das Reptil. "Das hat geklappt."

Enrico Amassanti Bild: Privat

Im Internet schaute Enrico Amassanti dann, welches Vorgehen in solchen Fällen empfohlen wird - und rief die Polizei. Schnell war sie da. Ein Beamter habe dicke Handschuhe und eine Plastikkiste dabei gehabt. Dann habe er das laute Zischen gehört und das Tier entdeckt. Der Polizist beschloss, eine Expertin um Hilfe zu bitten. Videos, die der Bruder von Enrico Amassanti zuvor gemacht hatte, schickte er an die Reptilien-Fachfrau. Und die gab Entwarnung: Es handele sich um eine Ringelnatter, die im Allgäu heimisch und nicht gefährlich sei.

Er solle sie in der Nähe eines Gewässers freilassen, denn Ringelnattern leben dort am liebsten, ernähren sich zum Beispiel von Fröschen, bat die Expertin. Und weil sich in der Nähe des Hauses ein Gewässer befindet, hatte es Enrico Amassanti nicht weit.

Wenn er bisher an heimische Schlangen dachte, habe er kleine Tiere vor Augen gehabt, sagt der 20-Jährige. Aber nicht solch große Reptilien. "Und dass die dann auch noch so dick sind, wahnsinn."

