Großer Andrang beim Candle-Light-Shopping in Kaufbeuren

Organisatoren der Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren ziehen positive Bilanz. Nach verhaltenem Auftakt herrscht am Freitag reges Treben in der Altstadt.

14.11.2021 | Stand: 18:17 Uhr

Zum Auftakt am Donnerstagabend war der Besucherandrang noch etwas verhalten, aber am Freitagabend erinnerte das Candle-Light-Shopping in der Kaufbeurer Altstadt dann fast schon an die Zeiten vor der Corona-Pandemie. In der Fußgängerzone und in der Kaiser-Max-Straße herrschte reges Treiben, und viele nutzten die Möglichkeit, bis 20 Uhr zu bummeln und einzukaufen.

Pandemiebedingt weniger Attraktionen bei langen Einkaufsabenden in Kaufbeuren

Pandemiebedingt gab es zwar relativ wenig Attraktionen und Programm bei den langen Einkaufsabenden in Kaufbeuren. Doch viele Geschäftsleute hatten sich bemüht, zumindest mit kleinen Mitteln eine wenig heimelige Atmosphäre zu schaffen. Zudem wurden etliche Gebäude in der Altstadt farbenfroh angestrahlt, und auf dem Spitalhof lockte die beeindruckende Kunstinstallation „Kaufbeuren leuchtet“ von Vanessa Hafenbrädl, Anna McCarthy und Nani Weixler viele Betrachter an.

"Wir sind froh, dass wir es gemacht haben"

Simone Page, die im Vorstand der veranstaltenden Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren (AK) für das Candle-Light-Shopping verantwortlich ist, zeigte sich zufrieden: „Wir sind froh, dass wir es gemacht haben.“ Das Wetter habe gepasst und trotz des eingeschränkten Programms sei die Aktion „eine gute Einstimmung“ auf die weihnachtlichen Einkäufe gewesen. Auch ihr AK-Vorstandskollege Guido Zeller freute sich über den großen Andrang in der Altstadt – vor allem am Freitag.

