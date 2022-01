Großzügige Piraten - Hockey for Hope erhält Spenden aus Neuschwanstein

Besucher des Musicals „Die Schatzinsel“ im Festspielhaus in Füssen spenden Hockey for Hope. Die Kaufbeurer Einrichtung will damit Kinder in der Region unterstützen.

26.01.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Einen kleinen Schatz durften Alexander Uhrle und Stephan Kopetzky, die beiden Vorsitzenden der Kaufbeurer Hilfsorganisation Hockey for Hope (HfH), im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen heben. Dort lief das Musical „Die Schatzinsel“. Und der Veranstalter wollte die Besucher nicht nur unterhalten, sondern rief sie auch auf, zu spenden – 2000 Euro kamen so für HfH zusammen.

Die Vorstellung in der Vorstellung

Der Veranstalter des Musicals, die Spotlight Musicals GmbH aus Fulda, wollte bei dem viertägigen Gastspiel im Ostallgäu eine lokale Organisation unterstützen – und die Wahl fiel auf Hockey for Hope. In sechs Vorstellungen durfte sich die Organisation aus Kaufbeuren präsentieren: Die Absicht von HfH ist es, durch Veranstaltungen der Hockey-Sportarten – was coronabedingt derzeit nicht möglich ist – oder über Spenden Geld zu sammeln. Anschließend wurden die Zuschauer von den Darstellern aufgerufen, für den guten Zweck zu spenden.

Eine Firma rundet den Betrag auf

Zur Scheckübergabe waren es 1800 Euro, doch dank eines zusätzlichen Beitrages des Unternehmens dp.e – dirk pfeifer events stieg die Summe noch an. Dass es am Ende 2000 Euro wurden, damit habe niemand gerechnet – was natürlich umso erfreulicher für die Kaufbeurer ist. Die symbolische Scheckübergabe fand am Ende der letzten Vorstellung mit den beiden Hauptdarstellern des Musicals, Ethan Freeman und Reinhard Brussmann, statt.

Hockey for Hope möchte das Geld für eine Aktion für bedürftige Kinder und Jugendliche im Füssener Raum verwenden.