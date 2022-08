Größter Erfolg der Vereinsgeschichte - ASV im Pokalviertelfinale

Noch zwei Vereine aus der Region sind im Kreispokal dabei: Im Duell der Bzirksligisten trifft Kaufbeuren auf Egg an der Günz. Hirschzell empfängt den TSV Seeg.

10.08.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Bisher ungeschlagen in der Vorbereitung, Pokalrunde und im ersten Ligaspiel der A-Klasse Allgäu 5 trifft der ASV Hirschzell nun im Pokalviertelfinale auf den Kreisliga-Aufsteiger TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg.

Der ASV will Vereinsgeschichte schreiben

Das erstmalige Erreichen des Viertelfinales ist schon ein sehr großer Erfolg für den ASV, nun will das Team von Trainer Robert Reichert weiter Vereinsgeschichte schreiben. Auch der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg (TSV SHE) ist erfolgreich mit einem Sieg in seine erste Kreisligasaison gestartet und will in die nächste Runde. Spielbeginn ist um 19 Uhr in der Sepp-Fleschhut-Arena in Hirschzell, für das leibliche Wohl ist bei der hoffentlich spannenden Partie gesorgt.

SpVgg Kaufbeuren vor schwerem Duell

Noch zweimal muss die SpVgg Kaufbeuren gewinnen, dann winkt das Endspiel im Totopokal. Doch mit dem Absteiger aus der Landesliga, SV Egg an der Günz, kommt ein schwerer Brocken auf die SVK zu. Sind die Egger doch zum Start in der Bezirksliga noch ohne Punktverlust bei drei Siegen. Die Kaufbeurer hingegen verloren nach zehn Spielen ohne Niederlage – Vorbereitung, Pokal und Punktspiele – vergangenen Sonntag beim Aufsteiger in Kissing. Auf welche Spieler SVK-Trainer Mahmut Kabak zurückgreift, wird wohl kurzfristig entschieden. „Wir müssen vor dem Tor wieder konzentrierter den Abschluss finden. Wir haben in den Vorbereitungsspielen gezeigt, dass wir das können“, erklärt Vorsitzender Gerhard Bucher jun., und hofft, dass bei dem einen oder anderen Spieler der Knoten vor dem Tor wieder platzt.