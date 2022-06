Großbrand auf Brauereigelände in Kaufbeuren: Jetzt wertet die Polizei Drohnenaufnahmen aus

Die Ermittlungen zum Großbrand auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren gehen mit Hochdruck weiter. Einen Tatverdächtigen gibt es noch nicht.

29.06.2022 | Stand: 13:01 Uhr

Auch vier Wochen nach dem Großband auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren ermittelt die Polizei mit Hochdruck wegen vorsätzlicher oder fahrlässiger Brandstiftung. Einen Tatverdächtigen gibt es allerdings noch nicht, wie ein Polizeisprecher gegenüber unserer Redaktion sagte. Am 2. Juni war das Feuer in dem historischen, leerstehenden Hauberrisser-Gebäude ausgebrochen.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

Das denkmalgeschützte Haus wurde komplett zerstört. Der Sachschaden liegt nach Einschätzung der Polizei im Millionenbereich. Verletzt wurde niemand. Das Feuer sorgt in Kaufbeuren für Unruhe, da es in jüngster Zeit ein Häufung von Bränden gab. Diie Polizei sieht allerdings keine Zusammenhänge. Zudem galt das Hauberrisser-Haus als stadtbildprägend.

Lesen Sie dazu auch:

Nach wie vor die Brandruine einsturzgefährdet. Die Ermittler können das Gebäude nicht betreten. Lediglich ein Anbau lässt einen Blick in das Dachgeschoss zu. Dort vermuten die Ermittler den Brandherd. Klare Hinweise auf die Brandursache gebe es allerdings wegen des hohen Zerstörungsgrades und der Unzugänglichkeit des Gebäudes noch nicht. Derzeit werten die Fahnder vor allem Drohnenaufnahmen des Landeskriminalamtes vom offenliegenden Dach aus, wie der Polizeisprecher sagte.

Bilderstrecke

Brand in Kaufbeuren: Gebäude nahe der Aktienbrauerei fängt Feuer

1 von 21 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Alexandra Hartmann Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Alexandra Hartmann 2 von 21 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Alexandra Hartmann Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Alexandra Hartmann 3 von 21 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Alexandra Hartmann Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Alexandra Hartmann 4 von 21 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Alexandra Hartmann Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Alexandra Hartmann 5 von 21 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Alexandra Hartmann Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Alexandra Hartmann 6 von 21 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Alexandra Hartmann Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Alexandra Hartmann 7 von 21 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer 8 von 21 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer 9 von 21 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer 10 von 21 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer 11 von 21 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer 12 von 21 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer 13 von 21 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: H.Langer XL-FOTO.DE Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: H.Langer XL-FOTO.DE 14 von 21 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer 15 von 21 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer 16 von 21 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer 17 von 21 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer 18 von 21 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer 19 von 21 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer 20 von 21 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer 21 von 21 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer 1 von 21 Bild: Alexandra Hartmann Bild: Alexandra Hartmann

Lesen Sie auch

Großbrand in Kaufbeuren: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein Zerstörtes Hauberrisser-Haus

Warum die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet hat, lässt sich mit einem Ausschlussverfahren erklären. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches gab es kein Gewitter, ein Blitzschlag kommt also nicht infrage. Auch ein technischer Defekt ist nicht wahrscheinlich, zumindest gibt es laut Polizei keine Hinweise darauf.

Polizei sucht weiterhin Zeugen

Die Polizei sucht nach wie vor Zeugen, die am Donnerstag, 2. Juni, zwischen 12 und 14 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Brauereiberges wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08341/9330 entgegen.