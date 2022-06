Einsturzgefahr nach Großbrand in Kaufbeuren: Ermittler "können nicht ins Gebäude"

Das Hauberrisserhaus in Kaufbeuren ist nach dem Großbrand am Afraberg nahe dem Fünfknopfturm einsturzgefährdet. Was war die Ursache für das Feuer?

03.06.2022 | Stand: 13:15 Uhr

Nach dem verheerenden Brand auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren am Donnerstag haben die Brandfahnder der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Allerdings dürfte sich die Suche nach der Ursache des Feuers, bei dem das denkmalgeschützte Hauberrisserhaus (frühere Rosenbrauerei) über der Altstadt zerstört wurde, schwierig gestalten. Wie ein Polizeisprecher berichtet, ist die Brandruine einsturzgefährdet. Schlote ragen zwischen den Fassadenmauern in den Himmel.

Nach dem Feuer auf dem alten Brauereigelände: Ermittler können noch nicht in die Brandruine

"Derzeit können die Ermittler nicht in das Gebäude", sagt der Polizesprecher. Die Suche nach dem Grund für das Feuer laufe dennoch auf Hochtouren, etwa durch Befragungen und im Umfeld des Einsatzortes. Auch die Drehleiter der Feuerwehr ist dabei ein Hilfsmittel: Die Ermittler können auf diese Weise einen Blick von oben in die Ruine werfen. Bei allen Fragen rund um den Brandauslöser spiele auch eine Rolle, wer Zugang zu dem Gelände hatte, sagt der Polizeisprecher. Zudem müssten mögliche Zeugen befragt werden. Je nach Zerstörungsgrad können Brandermittlungen Wochen oder Monate dauern, mitunter auch kein eindeutiges Ergebnis zur Ursache bringen.

Das Feuer am Donnerstag und eine riesige Rauchwolke waren weithin sichtbar. Bild: Marlis Philip

"Derzeit gibt es allerdings keine Hinweise, die die Ermittlungen in eine bestimmte Richtung lenken würden", sagt der Polizeisprecher. Das heißt, von einem technischen Defekt bis zu Brandstiftung kommt alles infrage.

Zeugen berichten von einem Knall vor dem Brand, dann schlugen Flammen aus dem Dach

Das Feuer war gegen 13.30 Uhr am Donnerstag bemerkt worden. Zeugen berichteten von einem lauten Knall oder eine Explosion, bevor Flammen aus dem Dach des historischen, leerstehenden Gebäudes schlugen. Unmittelbar danach stand der ganze obere Teil des stadtbildprägenden Gebäudes in Flammen, die sich später auf die unteren Stockwerke und einen Gebäudeteil in der Nachbarschaft ausbreiteten. Das Flammeninferno hat das historische und denkmalgeschützte Gebäude komplett zerstört. Die Polizei geht von einem Millionenschaden aus.

Bilderstrecke

Brand in Kaufbeuren: Gebäude nahe der Aktienbrauerei fängt Feuer

1 von 19 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Alexandra Hartmann Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Alexandra Hartmann 2 von 19 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Alexandra Hartmann Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Alexandra Hartmann 3 von 19 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Alexandra Hartmann Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Alexandra Hartmann 4 von 19 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Alexandra Hartmann Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Alexandra Hartmann 5 von 19 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Alexandra Hartmann Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Alexandra Hartmann 6 von 19 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Alexandra Hartmann Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Alexandra Hartmann 7 von 19 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer 8 von 19 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer 9 von 19 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer 10 von 19 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer 11 von 19 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer 12 von 19 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer 13 von 19 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: H.Langer XL-FOTO.DE Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: H.Langer XL-FOTO.DE 14 von 19 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer 15 von 19 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer 16 von 19 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer 17 von 19 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer 18 von 19 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer 19 von 19 Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer Ein Feuer wütet auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren nahe der Altstadt. Bild: Harald Langer 1 von 19 Bild: Alexandra Hartmann Bild: Alexandra Hartmann

Die Kaufbeurer Feuerwehr war am Donnerstag bis in die Nacht mit den Lösscharbeiten beschäftigt. Zudem übernahmen Einsatzkräfte in der Nacht die Brandwache. Auch am Freitag gingen die Nachlöscharbeiten weiter. Feuerwehr-Kommandant Helmut Winkler berichtete, dass Einsatzkräfte am Freitag kurz in einem Gebäudeteil mit Betondecken waren, um Glutnester zu löschen. Ansonsten bleibe die Brandruine wegen der Einsturzgefahr aber gesperrt. Oberbürgermeister Stefan Bosse zeigte sich erschüttert, nachdem er sich ein Bild von den Zerstörungen gemacht hatte. "Ich bin schockiert", sagte er. Wieder sei ein ikonisches Gebäude ein Raub der Flammen geworden. Immerhin: Erste Hinweise auf asbesthaltigen Rauch bestätigten sich laut Feuerwehr aber nicht.

Auch am Freitag ist die Feuerwehr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Bild: Harald Langer

Lesen Sie auch

Schaden in Millionenhöhe Großbrand in Kaufbeuren: Flammeninferno zerstört denkmalgeschütztes Gebäude

Das Gebäude, das ehemals als Brauereigebäude der Rosenbrauerei gedient hatte, war nicht bewohnt. Es diente zuletzt als Lagerstätte. Zudem liefen Entrümpelungsarbeiten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Menschen durch das Feuer oder bei den Löscharbeiten verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einen siebenstelligen Eurobetrag.

Für Oberbürgermeister Stefan Bosse war das Hauberrisser-Haus eine der Kostbarkeiten Kaufbeurens, sagte er unserer Redaktion. „Ein stadtbildprägendes Gebäude ist für immer verloren“, so der Oberbürgermeister. „Das ist eine Katastrophe.“ Er geht nicht davon aus, dass das Gebäude zu retten ist. Derr Dachstuhl und Teile der Fassade sind völlig zerstört. Der Ostteil ist einsturzgefährdet.

Hauberrisserhaus: Ein Werk des berühmten Architekten

Das Areal gehörte früher der Aktienbrauerei Kaufbeuren, die letzte große der früher zahlreichen Brauereien in der Stadt. Vor Jahren wurde ein Großteil des brachliegenden Brauereigeländes an einen Investor aus München verkauft, der dort ein neues Wohnquartier plant. Das zerstörte Gebäude trug die Handschrift des berühmten Architekten Georg Joseph von Hauberrisser, der auch auch das neue Münchener Rathaus am Marienplatz und das historische Kaufbeurer Rathaus entworfen hatte. Es handelt sich um ein leerstehendes Gebäude der früheren Rosenbrauerei. Der Braubetrieb der Aktienbrauerei Kaufbeuren, deren Brauhaus in der Nähe steht, ist von dem Feuer nicht betroffen.