Große Gegensätze im Stadttheater Kaufbeuren

80 Mitwirkende der Ballettakademie König-Sräga bringen in Kaufbeuren Tanz und Gefühle in vielen Variationen auf die Bühne. Aufgeführt werden zwei Klassiker.

07.12.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Tanzend lässt sich nahezu jede Emotion ausdrücken. Das breite Spektrum von Drama und Trauer bis hin zur größten Lebensfreude abzudecken, ist jedes Jahr der Anspruch der Ballettakademie König-Sräga bei ihren adventlichen Aufführungen im Kaufbeurer Stadttheater. Binnen weniger intensiver Trainingswochen hat Ballettmeister Joachim König mit dem Klassiker „Manon“ und einem weihnachtlichen Märchen nach „Nussknacker“-Motiven zwei Inszenierungen geschaffen, in denen fast 80 Tänzerinnen und auch zwei Tänzer umfassend ihr Können zeigen können. Farbenprächtige, prunkvolle Kostüme sorgen wie immer für einen zusätzlichen Augenschmaus.

Eine traurige Geschichte - tänzerisch wunderbar umgesetzt

Das Ballett „Manon“ zur Musik von Jules Massenet, das bei den Abendvorstellungen präsentiert wird, ist keine leichte Kost. Auf einem großen Fest lernen sich Manon (Kristina Pachschenko) und der Abbé Des Grieux (Birgit Ruf) kennen und verlieben sich. Dann ist es mit der frohen Stimmung aber schon vorbei. Denn der Abbé soll die junge und schöne Frau eigentlich auf ein Leben im Kloster vorbereiten. Das wird auch von Manons Mutter (Petra Venturini-Klier) sowie dem alternden Lebemann Guillot (Horst Häusser) forciert. Der Abt und die Schöne gestehen sich zwar ihre Liebe in einem wunderschönen, intensiv getanzten Pas de deux. Aber dann siegt beim Gottesmann die Vernunft. Er geht zurück ins Kloster, aber leidet. Manon folgt ihm nach, versucht, ihn zurückzugewinnen. Er zaudert, erkennt aber, dass er ohne sie nicht leben will. Der alte Guillot, der selbst ein Auge auf Manon geworfen hat, sieht sich chancenlos, ersticht den Abt und flieht. Manon bleibt tieftraurig zurück. Eine durch und durch traurige Geschichte – aber tänzerisch wunderbar umgesetzt.

Etliche Mitwirkende sind erst zwei oder drei Jahre alt

Wie unbeschwert, fröhlich und beschwingt nimmt sich dagegen die ausverkaufte Nachmittagsvorstellung aus. Nicht nur, weil etliche Mitwirkende erst zwei oder drei Jahre alt und auf der Bühne so unglaublich niedlich sind. Da tummeln sich zunächst eine Stunde lang Schneeflöckchen und kleine Engelchen, winzige Mickymäuse, große Can-Can- und Stepptänzerinnen. Man schwelgt zwischen Charleston, Polka und Donauwalzer-Seligkeit. Die Ballettmeister Elke und Joachim König erläutern dazu viel, und die Zuschauerinnen und Zuschauer können erahnen, wie viel hartes Training nötig ist, um auf das Niveau zu kommen, das sämtliche Solisten und Solistinnen bei den beiden Aufführungen beweisen.

Herrliche Bilder zur Musik von Peter Tschaikowski

In zweiten Teil folgen dann Bilder aus dem adventlichen Ballettklassiker „Der Nussknacker“ mit der herrlichen Musik von Peter Tschaikowski. Die kleine Clara (die 13-jährige Sophia Zappe ganz wunderbar in ihrer ersten Hauptrolle) bekommt von ihrer Tante Drosselmeier (Sophie Löcherer) einen Nussknacker unter den Christbaum gelegt. Nach einem aufregenden Tag im Kreise ihrer Tante, der Mutter (Petra Venturini-Klier) und ihrer vielen Freundinnen schläft sie in einem Sessel ein. Im Traum verwandelt sich der Nussknacker in einen Prinzen (Giovane Hantke), der sie in eine märchenhafte Welt entführt. Eine Kompanie Nussknacker unter ihrer Königin (Lea Vasen) vertreibt darin übel gesinnte Mäuseköniginnen und ihre Glitzermäuse, der Weihnachtsmann taucht auf, kleine und große Schneeflocken und blaue Engelchen tanzen ihre Reigen. Als Clara erwacht, gibt es ein großes und umjubeltes Finale.

Wann folgen weitere Aufführungen und wo gibt es Karten?

Weitere Aufführungen folgen am Samstag, 10. Dezember, ab 19.30 Uhr („Manon“) und am Sonntag, 11. Dezember, ab 15 Uhr („Nussknacker“) im Stadttheater. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Ballettakademie König-Sräga, Telefon 08341/81107 oder 08341/15430.

Lesen Sie auch:

So war das Konzert von Matthias Schriefls Band in Kaufbeuren

Opernstudio der Bayerischen Staatsoper gastiert in Kaufbeuren

"Die Jungfrau von Orleans": So war die Aufführung in Kaufbeuren