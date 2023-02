Große Larve mit Tradition: 110 Jahre Fasching in Frankenhofen

Bald schlängelt sich in Frankenhofen wieder ein Gaudiwurm durchs Dorf. Damit setzt sich eine 110-jährige Faschingstradition mit bundesweiter Resonanz fort.

Von Karlheinz Stumbaum

14.02.2023 | Stand: 13:00 Uhr

Am kommenden Dienstag setzt sich der Gaudiwurm in Frankenhofen (Ostallgäu) wieder in Bewegung. Seit 110 Jahren gibt es in dem Kaltentaler Ortsteil die Umzugsaktivitäten zu Fasching. Der erste schriftliche Nachweis darüber stammt aus einem Zeitungsbericht von 1913. 72 maskierte Personen wurden mit Blech- und Katzenmusik durch das Dorf begleitet. Der Umzug übertraf laut Tageszeitung alles bisher Dagewesene.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.