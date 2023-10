Großer Andrang beim Rustikalmarkt in Kaufbeuren

In der Kaufbeurer Altstadt herrscht reger Betrieb. Rund 40 Kunsthandwerker, Händler und Direktvermarkter bieten ihre Waren an. Auch etliche Geschäfte haben geöffnet

08.10.2023 | Stand: 15:03 Uhr

Reger Betrieb herrscht seit Sonntagmittag in der Kaufbeurer Altstadt. Beim Rustikalmarkt in der Kaiser-Max-Straße und in der Fußgängerzone ist der Besucherandrang wieder enorm - wenn auch nicht ganz so groß wie in früheren Jahren. Am Wetter kann das nicht gelegen haben. Denn trotz immer wieder dunkler Wolken blieb es bislang trocken, und die Temperaturen sind ideal für einen Bummel zwischen den Ständen und Wagen der rund 40 Kunsthandwerker, Händler und Direktvermarkter. Gedränge gibt es vor allem vor den Verpflegungsständen, ansonsten können die vielen Hundert Besucherinnen und Besucher angenehm flanieren.

Die kleinsten Besucher des Kaufbeurer Rustikalmarkts zieht es vor allem zum Obstmarkt

Auch etliche Geschäfte, Gaststätten und Cafés in der Kaufbeurer Altstadt haben am Nachmittag geöffnet und verzeichnen viel Kundschaft. Besonderer Anziehungspunkt für die kleinsten Marktbesucher ist der Obstmarkt. Dort können sie mit einem Miniaturzug der Modelleisenbahnfreunde mitfahren, sich schminken lassen oder die Fertigkeit eines Ballonkünstlers bewundern. Der Markt und die beteiligten Geschäfte haben an diesem Sonntag noch bis 17 Uhr geöffnet.