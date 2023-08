Großer Andrang beim Schwäbischen Kunstsommer im Kloster Irsee

Gut 120 Kunstschaffende bilden sich bei der Sommerakademie in Irsee weiter und zeigen am 5. August die Ergebnisse der Öffentlichkeit. Welche Klassen es gibt.

30.07.2023 | Stand: 06:08 Uhr

Auch der Schwäbische Kunstsommer scheint das Corona-Tief endgültig überwunden zu haben. Zur Sommerakademie der Schönen Künste, die bis Sonntag, 6. August, zum 35. Mal im Kloster Irsee läuft, haben sich über 120 Teilnehmer angemeldet. „Alle Klassen finden statt; seit Jahren haben sich nicht mehr so viele Kunstbegeisterte um einen Platz in einer Klasse beworben. Die Teilnehmerzahl liegt um mehr als 30 Prozent über der der vergangenen beiden Jahrzehnte“, freut sich die veranstaltende Schwabenakademie in einer Pressemitteilung.

