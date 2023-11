Großer Ansturm auf die Vorlesenacht in Kaufbeuren

Die erste Vorlesenacht nach der Corona-Pandemie lockt zahlreiche Kinder und Erwachsene ins Rathaus. Sie lassen sich in die Welt der Kinderbücher entführen.

05.11.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Sturm auf das ehrwürdige Rathaus von Kaufbeuren bei der elften Vorlesenacht am Samstag: Bereits 30 Minuten vor dem offiziellen Einlass hatte sich vor dem Haupteingang eine Warteschlange bis ins „Rosental“ gebildet. Mehrere hundert Kinder und Erwachsene bevölkerten während der dreistündigen Veranstaltung die sieben Lesezimmer vom Keller bis zum zweiten Stock. Unter den Vorlesern war auch Oberbürgermeister Stefan Bosse, der das Jugendbuch Boy2Girl ausgesucht hatte. Es handelt von dem amerikanischen Jungen Sam, der in London lebt und nach einer Mutprobe (Verkleidung als Mädchen) weiß, wer er werden will. Bosse, der als OB die Vorlesenacht seit Beginn protegiert, bezeichnete den Umzug vom Jordanpark ins Rathaus als geglückt.

