Großer Auftritt in Berlin - Kaufbeurer beim Schullandesfinale

Das Marien-Gymnasium Kaufbeuren spielt um die deutsche Schulmeisterschaft im Volleyball. In dem bärenstarken Teilnehmerfeld erreicht die Schule die Top Ten.

14.05.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Die Schülerinnen des Marien-Gymnasiums Kaufbeuren haben eine erlebnisreiche und erfolgreiche Woche bei der deutschen Meisterschaft der Schulmannschaften im Volleyball in Berlin verbracht. Und die werden sie nicht so schnell vergessen, denn sie spielten gegen die starken Teams der Volleyball-Leistungszentren aus Dresden, Hamburg, Münster und Schwerin und um den deutschen Meistertitel.

Erlesenes Teilnehmerfeld

Nach den Qualifikationen im Bezirksfinale, der südbayerischen Meisterschaft und dem Landesfinale Bayern waren die Kaufbeurer Spielerinnen (Jahrgang 2006 bis 2009) als Vertreterinnen des Freistaates bei dem Bundesfinale. In der Vorrunde war der stärkste Gegner Münster, der mit drei Nationalspielerinnen antrat. Die Durchschnittsgröße dieser Spielerinnen betrug rund 1,80 Meter – die Schülerinnen des Marien-Gymnasiums waren ihnen zwar körperlich deutlich unterlegen und verloren das Spiel 0:2, rangen den Nordrhein-Westfälinnen aber dennoch 16 Punkte ab. In der Zwischenrunde waren die Mädchen aus dem Leistungszentrum Schwerin die Gegnerinnen – trotz einer sehr guten Mannschaftsleistung verloren die Kaufbeurer Spielerinnen knapp mit 12:15 erst im Tie-Break.

Der SV Mauerstetten spielt mit

Am zweiten Spieltag brachten die Mädels des Marien-Gymnasiums die Gegner mit einer sehr starken Mannschaftsleistung und variantenreichen Angriffen in große Bedrängnis und gewannen so gegen die Talentschmiede VCO Dresden und gegen Hamburg. Damit sicherte sich das Marien-Gymnasium Kaufbeuren am Ende einen sehr guten neunten Platz unter allen Bundesländern. Dieser Erfolg beruht nicht zuletzt auf einer sehr guten Jugendarbeit, denn etliche Schülerinnen trainieren in Mannschaften des SV Mauerstetten.

Sightseeing in der Hauptstadt

Natürlich blieb neben den Spielen auch Zeit, um die Sehenswürdigkeiten Berlins ein wenig zu anzuschauen. So konnten die Mädchen ihren Erfolg zusammen mit dem mitgereisten Fanclub aus Eltern und der Sportlehrerin Claudia Hildebrandt in vollen Zügen genießen.