Großpumpe „Hannibal“ im Einsatz: THW übt im Ostallgäu

13.08.2023 | Stand: 17:58 Uhr

Wie geht das Technische Hilfswerk (THW) bei Überflutungen und Überschwemmungen vor? Dieses Szenario übt der Ortsverband Kaufbeuren am Freitag und Samstag, 18. und 19. August, in Kaufbeuren und im Ostallgäu. An der Veranstaltung nehmen auch die Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen aus Kaufbeuren, München West und Sonthofen teil.

Wie aus einer Pressemitteilung der Organisation hervorgeht, kommt die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen THW bei der Bekämpfung von Überflutungen und Überschwemmungen zum Einsatz. Sie verfügt über ein Sortiment von Pumpen, darunter die leistungsstarke Schmutzwasserpumpe „Hannibal“, die laut THW über eine Förderleistung von 5000 Litern pro Minute verfügt. Die Fachgruppen aus München West, Kaufbeuren und Sonthofen sind spezialisiert auf das Pumpen von großen Wassermengen und können in Keller, Schutzräume oder Verkehrsanlagen eindringendes Wasser abpumpen. „Sie sind auch in der Lage, über längere Strecken Wasserleitungen zu errichten, um beispielsweise Löschwasser für die Feuerwehr zu fördern“, so Alexander Werner vom THW Kaufbeuren.

THW Kaufbeuren: Erst das Kennenlernen, dann die Übung

Im THW-Ortsverband wird es vor der Übung am kommenden Wochenende ein Kennenlernen der Mitglieder und Ausrüstung der Fachgruppen geben. Dieses Kennenlernen ist von zentraler Bedeutung, da eine vertrauensvolle und eingespielte Zusammenarbeit im Einsatzfall entscheidend für den Erfolg und die Sicherheit aller Beteiligten ist.

Eine praktische Übung ist dann am Samstag, 19. August, am Frankenhofener Stausee geplant. Hier kommen verschiedene praxisnahe Einsatzszenarien auf die Helferinnen und Helfer zu. Ein Schwerpunkt der Übung liegt auf der Wasserförderung über eine längere Strecke von etwa einem Kilometer. Dabei wird das Zusammenspiel verschiedener Pumpentypen intensiv trainiert. Weitere Szenarien umfassen das Einrichten einer Saugstelle, die Bereitstellung von Wasser über ein Pufferbecken für verschiedene Abnehmer wie die Feuerwehr, sowie den parallelen Betrieb von mehreren Spezial- und Großpumpen. Das Übungsende ist für den späteren Nachmittag geplant.