Gruseln garantiert: Wer traut sich durch den Halloween-Parcours?

Im Gruselparcours auf dem Trümmergelände in Neugablonz darf sich zu Halloween gegruselt werden. Die Kulturwerkstatt hat sich einiges einfallen lassen.

28.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Wem sich da nicht die Nackenhaare aufstellen, dem ist nicht mehr zu helfen. Gruseln ist nicht nur ausdrücklich erlaubt, sondern wird sogar garantiert. Die Kulturwerkstatt Kaufbeuren hat sich passend zu Halloween etwas einfallen lassen. Auf dem Trümmergelände in Neugablonz warten so einige schaurige Überraschungen für die Besucher. Es gibt einen Gruselparcours für die ganze Familie. Vampire, Skelette, Geister und Untote treiben in dem Wäldchen am Stadtrand ihr Unwesen. Anschließend werden Gruselgeschichten in der ehemaligen Turbinenhalle vorgelesen unt Theaterstücke zum Fürchten aufgeführt. Wer die Vorstellung am Freitagabend verpasst oder noch nicht genug bekommmen hat, der kann sich am Samstagabend von 18 bis 21 Uhr erneut seine Extraportion Schauer abholen.