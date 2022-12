Abspann für die Allgäuer Kinolegende Günter Sobeck

Die Kinolegende Günter Sobeck hört im kommenden Jahr als Unternehmer auf. Er blickt auf Höhen und Tiefen der Branche. Und das große Leinwanderlebnis in Zukunft.

12.12.2022 | Stand: 09:24 Uhr

Für Günter Sobeck (72) gibt es keinen schöneren Beruf als den des Kinobesitzers oder Filmvorführers. „Ich verkaufe den Menschen Geschichten und Träume“, sagt der Unternehmer, der so gut wie alle Streifen, die im Corona Kinoplex laufen, kennt. Weil er selbst so gern im Kinosessel Platz nimmt. Seit 28 Jahren betreibt er Lichtspielhäuser in Kaufbeuren: anfangs das Filmtheater im Gartenweg, Regina, Schauburg. Und seit 1998 das Corona Kinoplex im Gewerbepark. Im Juni kommenden Jahres endet seine Zeit als Unternehmer. Dann übergibt er an einen Nachfolger, der das größte Kino in der Region weiterführt. Was im Abspann zu seinem Berufsleben stehen wird, ist noch nicht klar, aber er dürfte lang werden.

