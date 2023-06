Gut aufgestellt - Tennisabteilung des SVO feiert wieder

Die Tennisabteilung des SVO Germaringen hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Das Clubheim ist fertig und eine Online-Buchungssystem eingeführt.

06.06.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Auch auf das Jahr 2022 blickt die ie Abteilung des in ihrer Jahreshauptversammlung positiv zurück. Im frisch renovierten Clubraum wies Ressortleiter für Öffentlichkeitsarbeit Alexander Heumann vor 30 Mitgliedern in einem kurzen Ausblick auf ein produktives und erfolgreiches Jahr hin. Erste Feste wurden wieder gefeiert, und das neue Online-Buchungssystem sei gut angelaufen.

Der neue Clubraum begeistert

Außerdem wurden der Innenumbau des Tennisheims, nach Kabinen und Gang, nun mit dem Clubraum abgeschlossen. Auch im sportlichen Bereich kann der SVO auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, in welchem insgesamt sechs Mannschaften am Ligabetrieb teilnahmen, berichtete Ressortleiter Sport, Christian Negele. Vor allem die Herren 60 sind hervorzuheben, welche dank einer starken Saisonleistung den Aufstieg in die Landesliga schafften. Negele stellte zudem nochmals den neuen Clubraum vor, welcher bei allen Anwesenden auf große Begeisterung gestoßen ist. So wurde dieser komplett umgebaut und sogar eine Wand durch eine große Glasschiebetüre ersetzt. Der Sportleiter bedankte sich bei der Gemeinde Germaringen, die den Umbau großzügig unterstützt hat.

Goldene Verdienstnadel für Karl-Heinz Häuserer

Im Bereich der Jugend und Kinder, stellte Andreas Negele, Ressortleiter für Jugend, einen neuen Trainer vor, welcher ab dieser Saison wieder 25 Kinder unterrichten wird. Auch hier sei man zufrieden, da es nicht einfach war, einen neuen Trainer zu finden. Finanziell ist die Abteilung Tennis gut aufgestellt, berichtete Michale Scharrer, Ressortleitung Finanzen. So konnte die Abteilung des SVO 2022 noch schwarze Zahlen schreiben. Gleichzeitig wies er aber auch daraufhin, dass 2023 gewiss mit roten Zahlen zu rechnen ist, was aufgrund des Umbaus nachvollziehbar sein sollte. Michael Merk durfte dann noch vier Mitglieder mit der Treuenadel in Silber auszeichnen, welche für 25-jährige Mitgliedschaft steht. Die Abteilung bedankte sich für die Treue und überreichte kleine Geschenke. Für seine 20-jährige Tätigkeit als Platzwart wurde Karl-Heinz Häuserer, mit der Verdienstnadel in Gold gedankt, welcher nicht nur dafür sorge, dass die Plätze immer in bestem Zustand sind, sondern auch bei sonstigen Tätigkeiten stets zur Hilfe ist.

Abteilungsleitung bei Wahlen bestätigt

Bei den Neuwahlen wurden die bisherigen Ressortleiter bestätigt. Ressortleiter Sport/Allgemeines ist Christian Negele, die Öffentlichkeitsarbeit macht Alexander Heumann und die Jugendarbeit Andreas Negele, Kassier ist Michael Scharrer und Schriftführer Michael Merk. Zuletzt bedankte sich Alexander Heumann, im Namen der Ressortleiter für das Vertrauen der Mitglieder, die gute Zusammenarbeit mit dem Hauptverein und der Gemeinde und wünschte eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison. Vorsitzender Wilhelm Wahmhoff wiederum bedankte sich im Namen des Hauptvereins für die gute Zusammenarbeit und gab zu verstehen, dass man von dem Umbau des Tennisheims überwältigt sein darf. Zudem sei Wahmhoff von dem Wandel in den einzelnen Abteilungen begeistert, dass junge Leute Verantwortung übernehmen und sich in das Vereinsleben engagiert einbringen. Ein weiterer Dank ging ebenfalls an die Gemeinde für die finanzielle Unterstützung.