Gut für den Rücken: Azubis von Mayr Antriebstechnik bauen Hebeanlage

Auszubildende der Firmen Katek und Mayr Antriebstechnik bauen eine Hebeanlage für Kolleginnen.

01.06.2022 | Stand: 11:39 Uhr

Auszubildende der Firmen Katek und Mayr Antriebstechnik in Mauerstetten ( Ostallgäu) haben eine Hebeanlage für die Kolleginnen der Katek-Leiterplattenbestückung gebaut. Die Anlage ist mittlerweile im Einsatz und schafft Entlastung für den Rücken. Bei dem Projekt konnten die Auszubildenden aus den verschiedenen Disziplinen ihre jeweiligen Stärken einbringen.

Hebebühne soll Mitarbeiterinnen entlasten

„Es ist ein tolles Gefühl, an etwas mitzuwirken, was letztlich in der eigenen Firma Anwendung findet“, so erklärt Leonardo Caffarella, Katek-Auszubildender im Bereich Industrieelektriker das Austausch-Projekt mit Mayr Antriebstechnik. Zusammen mit Lukas Mayr, Industriemechaniker (im dritten Lehrjahr), und Jakob Leukert, Mechatroniker (im dritten Lehrjahr), vom Mauerstettener Maschinenbauunternehmen hatte er in der Mayr-Lehrwerkstatt eine rückenschonende Hebeanlage für seine Kolleginnen in der Leiterplattenbestückung gebaut.

Azubi-Projekt soll einfache Lösungen schaffen

Alexander Kozicz, Produktionsleiter bei der Firma Katek, die sich als ganzheitlicher Anbieter und Partner für die gesamte Elektronik-Wertschöpfungskette versteht, erläutert die Hintergründe des Projekts: „In der Vergangenheit hatten wir häufig gesundheitliche Beschwerden, weil die Kolleginnen dort – es sind in diesem Bereich derzeit nur Frauen beschäftigt – immer schwere Rahmen heben mussten“, sagt er. Nun die einfache und praktikable Lösung zur Entlastung. Bei der Umsetzung half der technische Produktdesigner der Firma Mayr Antriebstechnik, mit dem Katek gut vernetzt ist. „Mit Unterstützung aus unserer Konstruktion haben die drei Auszubildenden die Hebeanlage schließlich in unserer Lehrwerkstatt selbst gefertigt, wobei jeder seine Stärken einbringen konnte“, sagt Thomas Waldmann, Leiter der gewerblichen Ausbildung bei Mayr Antriebstechnik. Als die fertige Anlage bei Katek in die Montagelinie eingebaut wurde, durften die Mayr-Auszubildenden dabei sein und neue Erfahrungen sammeln. „Die sehr gut und mit völlig anderen Maschinen als bei Katek ausgestattete Lehrwerkstatt bei Mayr Antriebstechnik hat mich beeindruckt“, sagt Leonardo Caffarella. Er sei durch die Lehrlinge dort herzlich empfangen und ausführlich in den Maschinenpark eingewiesen worden.

Lehrwerkstatt bei Mayr Antriebstechnik erweitert

Im vergangenen Jahr hatte Mayr Antriebstechnik die Sanierung und den Umbau der bestehenden Hallen 1 und 2 abgeschlossen. Darin untergebracht ist jetzt auch die neue Lehrwerkstatt mit rund 450 Quadratmeter Fläche. Im Zuge der Umbauarbeiten wurde auch die Lehrwerkstatt deutlich erweitert und um moderne Maschinen ergänzt. Durchschnittlich hat Mayr Antriebstechnik 80 Lehrlinge in der Ausbildung. Das entspricht elf Prozent der Belegschaft. Damit liegt das Mauerstettener Maschinenbau-Unternehmen deutlich über dem IHK-Branchendurchschnitt. Nach der Ausbildung kann der Betrieb nahezu alle Lehrlinge übernehmen. Derzeit sind 60 Prozent der 750 Beschäftigten in Mauerstetten ehemalige Mayr-Auszubildende.