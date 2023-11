Gute Ausgangslage - Westendorf empfängt Schlusslicht

Beim TSV Westendorf ist der Tabellenletzte der Ringer-Oberliga zu Gast. Die Ostallgäuer können als Spitzenreiter in eine kleine Pause gehen.

24.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

In der Bayerischen Ringer-Oberliga geht es für den TSV Westendorf am Samstag wieder um weitere Punkte im Kampf um die Meisterschaft. Der Spitzenreiter tritt bei den Nürnberg Grizzlys an. Die Franken liegen mit nur einem Zähler auf der Habenseite abgeschlagen am Tabellenende. Obwohl die Norisstädter bisher zwölf Pleiten eingefahren haben, werden die Ostallgäuer Recken die Grizzlys aber nicht unterschätzen.

Im Hinkampf gab es einen Kantersieg

Dabei hat Westendorf gute Erinnerungen an den Vergleich in der Hinrunde. In der zerlegten gleichsam die Ostallgäuer mit einem 30:0-Kantersieg in eigener Halle die Grizzlys. Die Situation bei den Nürnbergern ist seit Saisonbeginn aufgrund von verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfällen aber auch nicht optimal. Zusätzlich kommt noch gehöriges Pech dazu, weil einige Duelle knapp verloren wurden – wie das 16:18 gegen den Tabellenzweiten SC Oberölsbach und die jüngste 11:15-Niederlage in Hof. Bisher haben die Grizzlys nur einmal gepunktet. Anfang September gab es ein 14:14-Remis beim SV Wacker Burghausen II.

Trainer eventuell als Kämpfer gefordert

„Grundsätzlich gilt wie in jedem Kampf: Wir können und dürfen auch Nürnberg nicht auf die leichte Schulter nehmen“, betont Freistil-Cheftrainer Matthias Einsle, der seit der Schulterverletzung seines Bruders Simon in der Rückrunde im Limit bis 86 Kilo immer wieder selbst mal gefordert ist. Ob er sich gegen Nürnberg selbst aufstellt, lässt der Übungsleiter allerdings offen. An seine Jungs gerichtet meint der Coach aber dennoch: „Ein Sieg in Nürnberg ist trotzdem Pflicht, auch wenn wir nicht wissen, mit welcher Mannschaft sie gegen uns antreten werden.“

Eine kleine Ruhepause vor dem Finale

Nach einem wettkampffreien Wochenende für die Erste nach dem Auftritt in Nürnberg muss Westendorf noch beim SV Wacker Burghausen II ran, ehe dann das Grande Finale am 9. Dezember gegen den derzeitigen Tabellenvierten SC Anger daheim auf dem Programm steht. Dann geht es für die Ostallgäuer – wenn alles nach Plan verläuft – um den Titel. Denn der SCA hat zwei Kämpfe weniger bestritten als der TSV – andererseits aber auch ein schweres Restprogramm gegen die übrigen Top Fünf der Tabelle.

Aufstieg oder nicht - das ist die Frage

Wie schon im Vorjahr ist der Landesverband Bayern von der Aufstiegspflicht in die Zweite Bundesliga befreit. Für den TSV-Vorsitzenden Robert Zech hat dies nur Vorteile: „Jede Mannschaft kann am Ende einer Saison in Ruhe und frei entscheiden, ob sie diesen Weg einschlagen möchte.“ Der Vereinschef wiederum hat sich eine Aussage zum Westendorfer Weg noch nicht entlocken lassen: Ob der TSV wieder das Abenteuer Zweite Bundesliga Süd wagen möchte oder nicht. Primär müssen erst einmal die Hausaufgaben bis dahin erledigt werden, macht Zech abschließend deutlich.