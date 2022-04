Gute Figuren gezeigt - TVK holt Titel im Kunstturnen

Fünf Athletinnen des TV Kaufbeuren sind schwäbische Meisterinnen. Und einige gehen auf der bayerischen Meisterschaft an den Start.

18.04.2022 | Stand: 05:00 Uhr

15 Mädchen des TV Kaufbeuren waren bei der Bezirksmeisterschaft im Kunstturnen dabei und konnten an die Erfolge der Allgäuer Meisterschaft anknüpfen. Insgesamt war der Verein in zehn Disziplinen angetreten und brachte fünf kleine und große Bezirksmeisterinnen mit nach Hause.

Emi Cominotti trotzt den Großen

Die Kleinsten glänzten trotz der beeindruckenden Konkurrenz und zeigten unbeirrt, was sie im Training gelernt hatten. Alissa Stuckert (Altersklasse 6) wurde Dritte. Im Jahrgang 2015 turnte sich Mayla Armstrong auf den ersten Platz, Milana Holm wurde Zweite. Bei den Siebenjährigen kam Aurelia Belotti auf den dritten Platz, Julika Browarzyk wurde Fünfte. Beflügelt war Emily Deiter (AK8), die fast sechs Punkte mehr holte als bei der Allgäuer Meisterschaft: Sie wurde verdient und mit großem Abstand schwäbische Meisterin. Emi Cominotti (9 Jahre), musste sich einer sehr starken Konkurrenz stellen. Aufgrund der niedrigen Meldungen wurden zwei Pflichtklassen zusammengelegt – AK 9 und AK10. Dennoch wurde Cominotti Dritte und will sich im Mai auf bayerischer Ebene messen, diesmal mit Gleichaltrigen.

Lena Hofmann dominiert

Eng wurde das Feld in der Kürklasse. Zehntel entschieden in der Leistungsklasse 3 (LK3) über viele Platzierungen. Lena Hofmann zeigte am Balken, Boden und Stufenbarren jeweils Übungen mit den höchsten Schwierigkeitswerten. Mit über 50 Punkten wurde sie schwäbische Meisterin. In der LK3 starteten Florentina Hummel (8.) und Rebekka Wengler (15.). Die ältere Schwester Sarah Wengler setzte sich mit persönlicher Bestleistung an Boden und Barren erfolgreich durch und wurde Vizemeisterin. In der altersoffenen Gruppe erturnte sich Carina Blaschek mit soliden 45 Punkte den sechsten Platz.

Understatement lohnt sich

Nur Hundertstel trennten die vorderen Plätze bei den höheren Anforderungen der LK2. „Jasmin hatte kurz vor der Siegerehrung zu mir gesagt, dass es heute nicht ganz so gut gelaufen sei“, erzählte Trainerin Heidi Blaschek. „Als Kampfrichterin sieht man nur die Mädchen, die man werten muss. Den Rest verliert man völlig aus den Augen, man bekommt von den anderen Übungen in der Turnhalle nichts mit. Ich hatte daher keine Ahnung, was das zu bedeuten hat.“ Mit jedem Platz, der von hinten nach vorne aufgerufen wurde, stieg aber die Freude – vor allem weil Kaiser am Ende kam und damit schwäbische Meisterin geworden war.

Zwei Altmeisterinnen unter sich

In der LK1 gingen Katharina Burkhardt und Sophie Oestreich an den Start. Trotz einiger Patzer turnten die beiden ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz eins, das diesmal Burkhardt gewann. Ein fünfter Titel ging damit ebenfalls nach Kaufbeuren. Nach einem elfstündigen Turnmarathon in der schönen Vöhlinhalle Illertissen entlud sich die Anspannung des letzten Durchgangs in großer Freude.

